Vindkraft till havs – grön el ställs mot miljö och militära intressen

Kriegers Flak heter ett grund som ligger 3 mil söder om Trelleborg. Här blir det tydligt hur olika synen kan vara på havsbaserad vindkraft i tre grannländer.

På den tyska delen av grundet finns redan 80 vindkraftverk, på den danska har Vattenfall börjat bygga en vindpark som ska stå klar i slutet av 2021. Den svenska delen gapar dock tom, trots att just Vattenfall haft tillstånd att bygga här sedan 2006.

Det finns bara fyra svenska vindparker som står i havet eller i en sjö, på engelska kallas detta offshore. De producerar tillsammans 0,6 terawattimmar, ungefär 1,5 dygns elförbrukning i Sverige. Den senaste parken togs i drift för sex år sedan.

Men nu händer det saker - på Kriegers flak och flera andra platser längs de svenska kusterna, visar DN:s kartläggning, se kartan nedan. Om alla projekt blir av ger det om 10-12 år 38 TWh, drygt hälften av det som i dag kommer från kärnkraft.

– De länder, Danmark, Tyskland och Storbritannien, med mycket vindkraft till havs har haft ett stort behov av att göra sina kraftsystem mer förnybara och omställningen har gjorts med riktat statligt stöd, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för Vattenfall vindkraft, och fortsätter:

– I Sverige har vi redan ett fossilfritt system, vårt behov av att ta alla typer av teknik i bruk har inte varit lika akut, och då har havsbaserad kraft inte konkurrerat. Grovt räknat har investeringskostnaden varit dubbelt så hög jämfört med landbaserad vindkraft, men det håller på att ändras.

En viktig orsak till en sämre kalkyl för havsvinden har varit den så kallade anslutningsavgiften, alltså kostnaden för att koppla ihop vindkraftsparken med det svenska stamnätet på land. Den ska slopas, sade infrastrukturminister Anders Ygeman i DN i höstas.

– Det gynnar en utbyggnad, det gör också teknikutvecklingen som sänkt investeringskostnaden rejält, inte minst som en följd av andra länders satsningar. Dessutom kräver klimatmålen att både industrin och transporterna använder mer och fossilfri el i framtiden, kommenterar Sandra Grauers Nilsson.

Enligt det gamla tillståndet skulle Vattenfalls vindkraftpark på Kriegers flak vara i drift 2018. Nu ansöker man dels om en förlängning, dels om att få öka höjden på vindkraftverken – för att få samma kapacitet med färre turbiner. Det ska ge 2,6 TWh per år, tillräckligt för hushållsel till 500.000 villor.

Vattenfalls andra projekt är Stora Middelgrund, tre mil väster om Halmstad, ett projekt som kraftjätten köpte av Universal Wind våren 2019. Med en byggtid på uppemot två år kan parken börja ge el tidigast 2027.

– Vi tror förstås på projekten, men det dröjer innan vi tar investeringsbeslut. Det är komplicerade processer, det handlar om 8–10 olika tillstånd och det är svårbedömt hur våra ansökningar kommer att bedömas, säger Sandra Grauers Nilsson.

Ute till havs är vindarna starkare och mer stabila än på land. Det gör att samma vindkraftverk kan gå för fullt oftare jämfört med på land.

– Vi kan använda betydligt högre vindraftverk och längre turbinblad. Det är rent praktisk svårt att transportera så långa tunga delar på väg, men här kan vi bygga i hamn och sedan forsla verken med båt, säger Fredrik Andrén-Sandberg på RWE Renewables Sverige, tidigare Eon Wind.

Fredrik Andrén-Sandberg på RWE Renewables Sverige. Foto: Pressbild.

Företaget planerar en av världens största, mätt i elproduktion, havsbaserade vindkraftsparker, i Södra Midsjöbanken, som ska ge 7 terawattimmar årligen. Det är mer än tio gånger vad dagens havsbaserade vindkraft ger.

Parken har planerats sedan 2011 och kan vara verklighet 2027, men ligger nära ett område skyddat av Natura 2000, ett EU-regelverk för att skydda biologisk mångfald.

– Vi är mycket måna om att skydda det lokala ekosystemet och är övertygade om att vi kan bygga så att inverkan på det marina livet och fåglar blir så liten som möjligt, säger Fredrik Andrén-Sandberg.

Ett vindkraftsprojekt till havs är upplagt för intressekonflikter. Klimatpolitik står mot militära intressen och miljöhänsyn. Försvarsmakten hade invändningar som gjorde att Vattenfall stoppade sitt projekt utanför Sölvesborg i år och har också varit kritisk mot andra vindparker.

Den ofta långa processen för att få tillstånd handlar i mycket om en miljöprövning. Naturskyddsföreningen är i grunden positiv till vindkraften, men pekar också på en tydlig motsättning:

– Med dagens teknik måste vindkraften till havs byggas på grunda områden, där det ofta finns stora naturvärden. Sälar, tumlare, rovfåglar och sjöfåglar kan hotas. Östersjötumlaren är särskilt utsatt. Vår hållning är att inte bygga i skyddade områden, säger föreningens energiexpert Kristina Östman.

Kristina Östman, Naturskyddsföreningens energiexpert. Foto: Pressbild.

Miljökonflikten blir tydligt i fallet Kattegatt Offshore, en vindkraftspark utanför Falkenberg, som skulle ha startat 2008 men fick ja först 2016. Detta efter att ha dragits genom alla miljöinstanser och varit uppe och vänt hos Högsta domstolen. I tillståndet ställs särskilda krav för att skydda tumlare och torsk, och för första gången sattes gränsvärden för undervattensbuller.

Tre år senare syns inga vindkraftverk därute på havet. Ändå lever kritiken i form av organisationen ”Rädda Hallandskusten”, som använder trubaduren Alf Hambe i sin motståndskamp:

”Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.”

– Jo, föreningen startades av människor som ville värna den fria horisonten, att solnedgången inte skulle förstöras. Men sedan har det växt till att mer handla om miljökonsekvenser i allmänhet, säger föreningens ordförande Hans Johansson.

– Vi tycker att domstolen var för feg, och inte tog tillräcklig hänsyn till tumlare och torsk. Vi tror inte heller att projektet gör mer samhällsekonomisk nytta än skada.

I den internationella miljödebatten finns begreppet Nimby - Not in my backyard. Alltså ungefär: det är bra med avfallsanläggningar, kärnkraftverk och gruvor, men inte just här där vi bor.

Sverige ska bli klimatsmartare, området är ett riksintresse för vindkraft?

– Jag kan förstå invändningen, och vi är inte alls emot fossilfri el, men på vilket sätt ska vi få fram den? Någon måste säga nej. Området här är också riksintresse för torsken och för friluftslivet, säger Hans Johansson.

Föreningen kommer säkert att vakna till liv igen för företaget som driver fyramiljardersprojektet, Favonius, kommer att under våren göra en ändringansökan. Man vill förlänga tillståndet och bygga högre och kraftfullare vindkraftverk. Det gamla visade sig få sådana begränsningar att parken blir olönsam.

– Dessutom har teknikutvecklingen sprungit ifrån tillståndet. Projektet lever och vi har flera både svenska och utländska aktörer som vill finansiera, men vi måste uppgradera tillståndet först, säger Favonius vd Jan-Åke Jacobson.

Om motståndet säger han:

– Jo, man kommer att se turbinerna en klar dag, men med nya lösningen blir de hälften så många på samma yta.

I en rapport från i höstas spår Internationella energirådet IEA att den havsbaserade vindkraften kommer att vara den viktigaste elkällan inom EU år 2040 - drivet av lägre priser och fortsatt snabb teknikutveckling.

Det är en prognos som stämmer bra med Mattias Wärns och Maria Brolins egen framtidsanalys. Med lång erfarenhet landbaserad av vindkraft, startade de för drygt fyra år sedan Svea Vind Offshore. Företaget står bakom åtta av projekten i DN:s karta.

– Vi utgick från att det skulle komma en dag när det är svårt att hitta plats för mer landbaserad vindkraft, samtidigt som Sverige behöver mer el. Eftersom ledtiderna är långa satte vi gång att utveckla havsbaserade projekt för att vara redo när marknaden är mogen, säger Mattias Wärn.

För en av parkerna har man redan lämnat in en ansökan, för de andra har man kommit olika långt med utveckling och samråd – alltså kontakter med allmänhet, organisationer och myndigheter.

– Vi märker stort intresse för att att investera långsiktigt, men än är vi inte där att vi letar finansiärer. Produktionskostnaderna minskar nu snabbare än för landbaserad vindkraft och är på väg mot samma nivåer, säger Mattias Wärn.

