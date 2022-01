Vindrevolutionen i Östersjön – nya kraftverken flyter på plattformar

Intresset för att bygga havsvindkraftparker i svenska vatten har exploderat. Jämfört med den kartläggning som DN gjorde för två år DN grafik jobbade fram för bara två år sedan är läget dramatiskt annorlunda. Då fanns 15 planerade nya havsbaserade vindparksprojekt som tillsammans skulle ge 38 terrawattimmar, TWh, el. Nu har 18 projekt tillkommit, samtidigt som effekten på några av de gamla har höjts.

Om alla planer skulle slå in skulle havsvinden ge närmare 280 TWh, vilket motsvarar Sveriges nuvarande elproduktion under två år.

– Det är ett hett område och lätt att ansöka om anslutning. Men vissa av de nyare ansökningarna är ganska omogna och handlar mer om att muta in sin plats. Många planerar också för anslutning först 2035 till 2040, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska Kraftnät.

Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska Kraftnät. Foto: Johan Alp

Svenska Kraftnät bedömer att första parken kan vara i drift tidigast 2030 och har beräknat hur stor andel av elproduktionen som kan komma från havsbaserad vind 2045. I det ena scenariot utgör havsbaserad vind 14 procent av elproduktionen, cirka 39 TWh, och i det andra hela 37 procent, cirka 113 TWh. Det senare skulle motsvara mer än dubbelt vad dagens sex kärnkraftsreaktorer producerar.

– Det handlar om mellan 10 till 30 vindkraftparker beroende på scenario, vi har hittills bara godkänt och skrivit intentionsavtal för fem vindkraftparker, säger Daniel Gustafsson.

Tidigare har branschen inte ansett sig kunna räkna hem investeringarna med havsbaserad vindkraft. Nu får den hjälp av regeringen som ålagt Svenska kraftnät att bygga ut det så kallade transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Myndigheten ska ha en plan klar till i sommar.

– Vi räknar med att i en första omgång föreslå två till tre anslutningspunkter till havs, troligen i södra Sverige där kraften behövs mest. Därefter föreslår vi ytterligare några omkring 2024. Dessutom behöver vi förhålla oss till regeringens reviderade havsplan som pekar ut lämpliga områden, säger Daniel Gustafsson.

Vem får betala för miljardinvesteringen?

– Kostnaden för kabel och anslutning går indirekt tillbaka på elräkningen. Vi tror ändå att det kommer att bli marginellt dyrare för konsumenterna. Elpriset höjs eftersom investeringarna ska täckas av nättariffen, men eftersom vi får mer elproduktion så kommer priset att gå ned kraftigt när det blåser, säger Daniel Gustafsson.

Hexicon planerar, tillsammans med norska Aker Wind Offshore, tre vindkraftparker – en utanför Valdemarsvik, en mellan Gotland och Öland och en väster om Orust.

– Samråden är klara, nu sammanställer vi dem och ska sedan bestämma om vi ska ansöka om miljöstånd för alla tre eller prioritera något av dem. Starten blir någon gång efter 2025, säger Marcus Thor, vd på Hexicon.

Marcus Thor, vd för Hexicon. Foto: Magnus Hallgren

Trots sin långa kustlinje ligger Sverige långt efter Europa, där fem länder runt Nordsjön står för 99 procent av effekten från havsvind. Internationella energirådet IEA spår att eleffekten från havet kommer att femtonfaldigas i världen till 2040 och då vara den enskilt största elkällan i EU.

– Sverige har varit bortskämd med billig el från vattenkraft och kärnkraft, politiskt sett har det inte funnits skäl att satsa på den. Men nu när Sverige ska elektrifieras är läget ett helt annat, då behövs tillskottet från havsbaserad el, säger Marcus Thor.

Utvecklingen mot mer vindel till havs drivs av större och effektivare turbiner och teknik med flytande fundament, vilket gör att man kan placera turbinerna på djupare vatten. Det är här doldisen Hexicon vill konkurrera med sin patenterade teknik.

Deras lösning är en triangelformad stålkonstruktion med två turbiner. I ett av triangelns hörn sitter ett antal linor som förankras i botten. Det gör att fundamentet kan röra sig med vinden.

– Två turbiner i bredd tvärs vindriktningen stör inte varandra. Bakom en turbin i vindriktningen bildas turbulens, vilket gör att de måste spridas ut för att inte ge skador och alltför minskad effekt. Vår metod är ett sätt att få in mer effekt på samma yta, det tror vi kommer att bli viktigt i konkurrensen framöver, säger Marcus Thor.

Han hävdar också att vindkraft en bra bit ut till havs inte stör folk på samma sätt som när turbinerna syns från land. Det finns alltifrån skepsis till uttalat motstånd hos miljöorganisationer, lokalbefolkning - och militären.

Hexicon grundades 2009 och finns sedan i somras på börsen. Största ägare, med drygt 10 procent, är fastighetsmagnaten Ilija Batljan. Intäkterna kommer framför allt från utveckling av vindkraftsprojekt, som sedan säljs till större, mer kapitalstarka aktörer.

Som till exempel oljebolaget Shell, med vilket man driver det som kan bli världens största vindkraftspark med flytande fundament, i Sydkorea, med byggstart 2024. Hösten 2023 ska företaget ha en färdig demonstrationsanläggning i full skala utanför Haugesund i Norge.

–Vi är en liten aktör, vi måste bevisa att vår teknik håller - först då kommer turbinleverantörerna att bli riktigt intresserade, säger Marcus Thor.

Utanför Stockholms skärgård vill svensknorska Njordr Offshore Wind bygga Sveriges största vindkraftpark och planerar ytterligare två parker i södra Sverige. Bolaget hoppas också kunna lagra vindkraften med hjälp av vätgas- vindkraftens akilleshäl är ju när det inte blåser.

– I stället för att skicka in all ström på nätet används överskott till att producera vätgas. När det inte blåser kan vätgasturbinen på land skicka in el på nätet. Två tredjedelar av vätgasen skulle kunna säljas till industrier, säger Rolf-Erik Keck, medgrundare till Njordr Offshore Wind.

Parken utanför Stockholm är ute på samråd till i februari och därefter inväntar man Svenska Kraftnäts beslut nästa år om var anslutningspunkterna till transmissionsnätet ska byggas.

– Vi har fokuserat på Stockholm och södra Sverige som är bristområden med stor elkonsumtion och nästan ingen elproduktion, säger Niklas Sondell, medgrundare.

DN:s karta visar stora planer, men branschorganisationen Svensk vindenergi ser ingen risk för överetablering.

– Ingen park är under byggnation och ingen har ännu fått fullt tillstånd att bygga. Vi vet inte hur många som realiseras. Det beror på hur det går i tillståndsprocesserna och hur många som får ekonomi i det. I motsvarande processer för vindkraft på land går knappt en fjärdedel igenom och byggs, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

