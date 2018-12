Vintageinfluencern Emma Sundhs bästa julklappstips

1) Be om en önskelista – och håll dig till den

– I vår familj har det varit så ibland att man har bett om en önskelista men sen ändå tänkt att ”jag ska köpa något ännu bättre än det där”. Det är ett "big no no". Man har ju önskat sig något av en anledning. Ta med dig önskelistan till second hand-butiker och leta.

2) Köp saker som folk behöver

– Vantar till exempel, det behöver ju alla alltid. Titta på second hand. Det finns hur mycket fint som helst.

3) Satsa på tidlösa plagg

– Tänk klassiskt. Köp till exempel en randig tröja eller något inför vintern. En varm stickad kofta som passar alla tider och stilar. Och om det är svårt att ge bort ett begagnat plagg stilmässigt, så köp något annat begagnat. En bok eller ett pussel.

4) Efterlys saker på nätet

– Det finns en massa grupper att vara med i på Facebook, till exempel där man kan efterlysa plagg som man letar efter. Det är väldigt många som har saker på vinden som de inte använder. Då är det ju jättebra att sälja det vidare så att någon annan blir glad.

5) Om det känns motigt med second hand – testa Blocket eller Tradera

– Om du letar efter något speciellt att ge bort, kan du lägga en bevakning av det på dessa sajter.

6) Satsa på saker av hög kvalitet

– Om man köper ett plagg av ett bra material och av bra kvalitet kan det hålla i hur många år som helst. Det går att hitta jättemycket kvalitetsplagg på second hand. Både märkeskläder och plagg av bra material. Det har öppnat en del second hand-butiker som satsar på kläder av hög kvalitet. Där kan man titta. Även om man inte fyndar en Acnetröja för tio kronor, så är det ändå ett fynd för miljön och mycket billigare än originalpriset.

