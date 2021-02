Vintervädret lyfter skohandeln

Ymnigt snöande och rejält med minusgrader. Så har det inte sett ut enbart i norra Sverige utan även en bra bit ned i landet den senaste tiden. Väderprognoserna talar också för en fortsättning vilket är glädjande besked för de som säljer vinterkläder och vinterskor.

I veckan som kommer presenteras Stilindex som mäter försäljningsutvecklingen på månadsbasis och vädrets makter kan nu ha en tydlig påverkan, säger Mikael Sandström, branschexpert och tidigare ordförande för Svensk Handel.

– Jag tror att det kan bli väldigt bra, kanske inte plussiffror men i alla fall kring nollstrecket, säger han till TT om januarisiffrorna.

Detta i så fall efter det att den så extremt viktiga julhandeln blev en mardröm för branschen efter skärpta rekommendationer och maxantal för hur många kunder varje butik får ta emot. I exakta tal blev det för december en nedgång med 32 procent för klädhandeln och hela 44 procent för skohandeln jämfört med månaden före.

För Göteborgsbaserade Icebug som grundades av David Ekelund och hans mamma för 20 år sedan kunde knappast vintervädret ha varit mera passande. Affärsidén att sälja välgreppande skor med ståldubbar har visat sig vara idealiskt under sådana här förutsättningar.

– Vi får bara ta in en person i taget i butiken men det har varit en enorm efterfrågan de senaste veckorna med vissa varor helt slutsålda. Jag skulle säga att vi sålt minst 50 procent mer än förra vintern, säger David Ekelund.

Företaget har också, till skillnad från många andra aktörer, lyckats se en positiv effekt av coronapandemin.

– Detta att gym fått stänga har ju gjort att folk tränar utomhus i stället och drivit på efterfrågan för löparskor. Jag tror att ju längre bort man kommit från mode och närmare funktion, desto bättre har det även gått under coronapandemin.

Men även betydligt större aktörer har nu gynnats av vintervädret vilket bidragit till att lyfta försäljningen. Norska XXL presenterade i fredags bokslut där man ökade sitt rörelseresultat med hela 13 procent och vände förlust med 200 miljoner till en vinst på drygt 320 miljoner kronor. På den svenska marknaden växte man med 16 procent.

Den förnyade efterfrågan på konsumtionsvaror ger dock nya utmaningar för bolag som exempelvis Icebug. Skor som tillverkats i Asien riskerar att fastna där på grund av containerbrist.

– Det är jättestora logistikproblem, det finns i nuläget jättemånga containrar som är fast i exempelvis USA och Storbritannien, säger David Ekelund.

Förklaringen är att när pandemin bröt ut blev många lastcontainrar kvar i Europa och USA när rederierna ställde in sina avgångar till Asien. Nu har konkurrensen ökat om lastalternativen och tidningen The Financial Times skriver att priset på en 40-fotscontainer mellan Asien och norra Europa ökat från 2.000 till 9.000 dollar jämfört med november förra året. David Ekelund kan bekräfta den bilden.

– Vi har fått vara ute tidigt och boka containrar samtidigt som avgifterna har gått upp sex eller sju gånger. Vi har kunnat lösa detta men det har krävts mycket mer än vanligt.

