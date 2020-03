Virusutbrottet minskar Kinas utsläpp

Nya coronaviruset som hittills har smittat drygt 80.000 människor i Kina har även stängt fabriker, raffinaderier och kraftigt minskat flygresorna både inrikes och utrikes.

Följden har blivit att under de senaste veckorna har verksamheten vid landets viktigaste industrisektorer minskat med 15 till 40 procent. Det i sin tur har inneburit att landets utsläpp av koldioxid minskat med ungefär 25 procent jämfört med samma period förra året, enligt beräkningar som Lauri Myllyvirta, analytiker vid Center for Research on Energy and Clean Air har gjort som har publicerats hos den webbaserade klimatnyhetsbyrån Carbon brief.

Kina är ett så stort utsläppsland att även en kort tids nedgång är betydande. Under de tre veckor det handlar om uppgår minskningen till 150 miljoner ton koldioxid, enligt New York Times som hänvisar till Lauri Myllyvirta. Det motsvarar cirka tre år av Sveriges nationella utsläpp.

Utsläppsminskningen är typisk för när industriell aktivitet går ner, oavsett om det beror på lågkonjunktur eller stora sjukdomsutbrott.

Kolanvändningen minskar alltid under den veckolånga helgen kring det kinesiska nyåret, som i år inföll den 25 januari. Sedan går den snabbt upp igen när människor återvänder till sina arbeten.

Men i år har nedgången fortsatt veckorna efter nyåret eftersom myndigheterna dels förlängde nyårsledigheten och begränsade resmöjligheter och folksamlingar för att minska risken för smittspridning.

När utbrottet av det nya coronaviruset är över kommer troligen Kinas utsläpp att snabbt öka igen. Sannolikt kommer industrierna då att jobba på högvarv för att ta igen det produktionsbortfall som har varit vilket kan medföra att den tillfälliga minskningen av utsläpp uppvägs eller till och med blir en ökning på längre sikt.

