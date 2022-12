Vladimir Putin stakar ut ny väg bort från väst

Det var i samband med ett möte med Rådet för strategisk utveckling och nationella projekt som den ryske presidenten stakade ut vägen för den ryska ekonomin under nästa år.

Putin konstaterade att Ryssland inte knäckts ekonomiskt:

– En aldrig tidigare skådad sanktionsaggression har inletts mot Ryssland. Den syftade till att på kort tid i huvudsak krossa vår ekonomi, genom att råna våra valutareserver, att kollapsa den nationella valutan och provocera fram destruktiv inflation. Denna plan, har som vi kan se, som alla kan se, inte förverkligats, sa Putin.

Enligt Putin har den ryska bruttonationalprodukten minskat med 2,5 procent under 2022.

Sedan kriget mot Ukraina inleddes har Ryssland vänt sig allt mer mot länder som inte lagt sanktioner mot Ryssland och redan i maj sa landets utrikesminister Sergej Lavrov att det nu var samarbetspartner i söder och öster som Ryssland satsade på.

För att nå fram till dessa länder har bland andra Lavrov gjort flera resor till dessa regioner och riktat sig till dem under ett möte på Rysslands FN-ambassad i New York, arrangerat två ekonomiska forum, hållit en säkerhetskonferens och även bjudit in andra länder till militärövningar i Ryssland, skriver sajten Modern Diplomacy.

Vid en av militärövningarna deltog militär personal från Azerbajdzjan, Armenien, Algeriet, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Syrien, Mongoliet, Kina, Indien, Laos och Nicaragua.

Under torsdagens möte Rådet för strategisk utveckling och nationella projekt drog Putin upp riktlinjerna för hur Ryssland ska klara sig utan import från och samarbeta med väst, skriver Ria Novosti:

● Alla hinder i form av transportrestriktioner och finansiering ska tas bort när Ryssland istället vänder sig mot Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika då väst stängt dörren mot Ryssland i form av en rad hårda restriktioner. Det är också till dessa regioner som olja och gas kommer att säljas.

● En ökad satsning på inhemsk produktion ”som ska ta Ryssland till en ny teknologisk nivå”. Enligt Putin kommer Ryssland nu att ta på sig ledartröjan när det gäller artificiell intelligens, datorer och dataöverföring genom att skapa nya industrier.

● En satsning på den egna tillverkningsindustrin och att på kort tid skapa högre kapacitet. Detta kan bara uppnås med god tillgång på råmaterial, ny teknik, ny utrustning och kvalificerad personal, enligt Putin.

● Invånare i områden med många industrier ska få lägre skatt och billigare försäkringar och nystartade företag med innovationer, som precis är på väg ut på marknaden, ska ges långsiktigt stöd från staten.

● Rysslands finansiella system som tidigare varit beroende av väst måste hitta nya vägar för att garantera långsiktiga investeringar och kapital till satsningar på infrastruktur och högteknologiska industrier.

● Minimilönerna ska höjas till en nivå som inte äts upp av inflationen. Den som har arbete ska kunna leva på sin lön ”och det ska inte längre finnas några fattiga som inte kan få sin ekonomi att gå ihop”, sa Putin.

● Från och med nästa år ska förmåner till havande öka samtidigt som bidrag till familjer med särskilda behov ska ökas för barn upp till 17 år.

Vladimir Putin tog inte upp kriget mot Ukraina i talet.