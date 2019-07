Volvo efterlyser bred uppslutning bakom elektrifiering

Elektrifiering av fordonsflottan är en stor fråga under den pågående Almedalsveckan och Liberalernas nyvalda partiledare Nyamko Sabuni valde att ha med sig en nyhet kring just detta ämne när hon under onsdagen debuterade i Visby. Även Volvo är på plats och fordonstillverkaren från Hisingen jobbar nu hårt på att ställa om produktionen till fler elbilar.

Enligt Volvo Cars produktstrategichef Mårten Levenstam räknar Volvo med att häften av deras nybilsförsäljning består av elbilar om drygt fem år.

– I mitten av 20-talet kommer vi att ha hybrider och rena elbilar. Kanske är hälften rena elbilar. Det kommer att hända jättemycket de närmaste åren om allt går som det är tänkt, säger Mårten Levenstam.

Ni har inte ens en ren elbil på marknaden i dag och om drygt fem år ska elbilar stå för hälften av försäljningen. Hur ska det gå till?

– Det har faktiskt hänt förut att vi har bytt bränslen. Ett tag var nästan alla bilar vi sålde etanolbilar och längre tillbaka var nästan alla bensinbilar.

Men det kommer också krävas att det finns laddstolpar?

– Absolut. Men kolla Norge, där är mer än hälften av bilarna elbilar. Det är inte så att det inte går. Men det bygger på att kunderna är med, att företaget är med och att landet är med.

Vilken konkret åtgärd vill du se från statens sida när det gäller laddinfrastruktur?

– Den riktigt stora frågan handlar om något så tråkigt som standardisering. Det måste till ett system där man kan betala, hitta och boka laddstolpar som blir enkelt och funkar för alla bilar, inte bara Volvo. Något som fungerar i Sverige och som är harmoniserat i Europa.

Vad kan samhället göra för att snabba på utbyggnaden av laddstolpar?

– Det måste hända vid rätt tillfälle. Det är ju dumt att ha för många laddstolpar men inga elbilar. Nu kommer det att komma väldigt många elbilar så nu börjar det bli dags att lösa detta

– Men det är inte bara att bygga laddstolpar. Det finns många andra frågor också – hela byråkratin med tillståndsgivning och andra praktiska frågor. I och med att det blir många elbilar så kommer det också att påverka kraftnätet.

Volvo har precis lanserat XC 40 som laddhybrid. Vem ska ha råd att lägga en halv miljon på en liten suv?

– Det kommer tillbaka till vad Volvo är för ett företag. Vi gör dyra bilar. Det är vår plats och vi försöker göra dem bra. Men det är en av de största utmaningarna för elektrifieringen – elbilar är just nu dyra att köpa men billiga att köra. Det är ett problem. Därför tittar vi nu bland annat på prenumeration som ett sätt att inte göra bilen till en kapitalvara. Vi tror att det kan bli jättestort men det är fortfarande i sin linda.

Hur säker är du på el är framtiden?

– Prognoser kan vara bra för vädret men framtiden kan man påverka. Man får bestämma sig för vad man vill ha för sorts framtid. Vi satsar så elektrifiering för det är det vi tror är bäst. Vi kan inte vara 100 procent säkra på att det kommer att funka men något måste man tro på. Så nu ger vi järnet för att elektrifiera hela Volvo, sen får vi se hur det går.

Hur ser du på att utveckla bilar med andra drivmedel?

– Globalt har vi 1,5 procent av bilmarknaden. Det som är rätt för Volvo behöver inte vara rätt för de andra 98,5 procenten av bilarna. Vi är fortfarande ett litet bolag så vi måste fokusera och vi gör det på elbilar.

