Volvos elbil prejas ut av tvillingen från Polestar

Volvo XC40 Recharge P8

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: Vid provkörningen: 2,57 kWh per mil.

Ekonomi

Pris/förmånsvärde/privatleasing: 699.000 kronor/ej känt/7.995 per månad (Bilia).

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier:

Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, 1 års servicegaranti.

Teknik:

Två elmotorer på totalt 408 hk/660 Nm.

Batterikapacitet: 78 kWh.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: direktdrift.

Acceleration 0–100 km/tim: 4,9 sekunder.

Toppfart: 180 km/tim.

Räckvidd, WLTP: 40 mil.

Digitalt

Pekskärm: Ja. 8,7 tum som börjar kännas omodern.

App: Ja. Volvo on call som kommer att få fler funktioner.

Apple CarPlay/Android Auto: Nej/Ja.

OTA (nätuppdatering): Ja, från vecka 49.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 442/186/165 centimeter.

Bagagevolym: 413 liter.

Tjänstevikt: 2.200 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1.500 kg

Betyg del för del:

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 4

Miljö: 5

Komfort: 4

Ekonomi: 2

Totalbetyg = 19 av 25

Plus

En av marknadens bättre elbilar

Väghållning

Kvalitetskänsla

Minus

Högt pris

Frågetecken för eventuella mjukvaruproblem

Systermodellen Polestar är billigare med längre räckvidd.