Wall Street vände ned efter räntebesked

Dessförinnan, under förmiddag och tidig eftermiddag New York-tid, såg det bättre ut. De tre ledande indexen låg alla plus.

Microsoft, som föll i börsens efterhandel tisdags efter it-jättens delårsrapport, steg nu i stället: upp 2,9 procent.

Flygplanstillverkaren Boeing redovisade i onsdagens delårsrapport positivt kassaflöde för första gången sedan 2019. Men bolaget tyngs av en kostnad på 3,5 miljarder dollar kopplad till 787 Dreamliner-modellen. Aktien backade 4,8 procent.

En tydlig vinnare var spelbolaget Draftkings efter att storbanken Morgan Stanley lyft aktien i en analys. Draftkings lyfte 5,2 procent, men aktien har på ett år rasat omkring 60 procent.

Dow Jones industriindex tappade 0,4 procent och det breda S&P500-indexet gick ned 0,2 procent, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex stängde oförändrat.