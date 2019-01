I en intervju med DN från Världsekonomist forum i Davos berättar Wallenberg att han tycker att det är olyckligt att flyget utmålas som den värsta klimatboven. Wallenberg, som även innehar en styrelsepost i SAS, är av uppfattningen att bilarna är ”oändligt mycket värre”.

Men att jämföra bilens och flygets klimatpåverkan är svårt. Det menar Naturvårdsverkets klimatanalytiker Jonas Allerup.

Att jämföra bilens och flygets klimatpåverkan är svårt, enligt Naturvårdsverkets klimatanalytiker Jonas Allerup. "En längre bil och flygresa till exempelvis Spanien går på ett ut, men om du är mer än person i bilen så är klimatpåverkan mindre för just bilen." Foto: Naturvårdsverket.

– Den svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år eller 1 ton per person och år. En längre bil och flygresa till exempelvis Spanien går på ett ut, men om du är mer än en person i bilen så är klimatpåverkan mindre för just bilen, säger han.

Jacob Wallenberg anser att det fokuseras alldeles för lite på flygbranschens idéer och lösningar. Han nämner bland annat biobränslen och elmotorers roll.

– Den tekniska utvecklingen inom flygbranschen behövs, men det är alldeles för långt kvar innan vi är där. Vi har haft elbilar länge, men fossilfria flygplan finns knappt ens på ritbordet, säger Jonas Allerup.

Han förklarar vidare:

– Efterfrågan på flyg ökar, och därför finns det potential att det här problemet bara blir större. Så efterfrågan skulle behöver minska.

Wallenberg påpekar även att hundratusentals människor är beroende av det han kallar för besöksindustrin.

I en intervju med DN berättar Jacob Wallenberg att han tycker att det är olyckligt att flyget utmålas som den värsta klimatboven. Foto: Lars Lindqvist

– Och så ska vi stoppa den! Hur löser vi problemet med alla arbetslösa då? Man måste hitta sammankopplade lösningar mellan ekonomi och miljö, och inte bara rycka ut en bit. Då blir det en populistisk debatt i en alldeles för viktig fråga, säger han till DN.

Jonas Allerup anser att denna fråga är komplex.

– Att resa och upptäcka nya platser är oerhört viktigt och berikande för oss människor. Men det går att förhålla sig även till detta genom att försöka resa kortare sträckor med hjälp av andra transportmedel och att man även försöker stanna under längre perioder i stället för att resa ofta.

