Wework – från riskkapitalets favorit till katastrof på några månader

Han skulle bli jordens första biljonär, någon med tusen miljarder dollar på banken.

Han skulle också bli premiärminister i Israel. Men det var innan han bestämde sig för att om han skulle kandidera för något så skulle det vara president för hela världen.

Han skulle också skaffa evigt liv.

Adam Neumann är inte den vanliga vd-typen. Han är inte någon vanlig typ alls. Grundaren av Wework har rykte om sig att vara impulsiv, ta drastiska beslut, festa hårt, ha gränslösa ambitioner och kanske viktigast av allt: Kunna snacka omkull vem som helst. Investerare, kollegor, journalister.

Adam Neumann. Foto: Mark Lennihan/AP

En artikel i Wall Street Journal, publicerad i början av september, återgav vittnesmålen hans planer på förmögenhet och världsherravälde. Men i efterhand framstår artikeln inte bara som ett närgånget och föga smickrande entreprenörsporträtt, utan som början på slutet för hans tid i rampljuset. Kort därefter tvingades han bort från vd-stolen. Bolagets värdering kollapsade, miljarder gick upp i rök. Planen på en gigantisk börsnotering hade skrotats och den som fick skulden för alltihop var Adam Neumann.

● ● ●

Men för att förstå Wework måste man backa i tiden. För omkring ett årtionde sen hade Adam Neumann ett par misslyckade affärsprojekt bakom sig. Han hade hoppat av universitetet för att sälja damskor med infällbar klack. (Det lyfte aldrig.) Nästa satsning var knäskydd för bäbisar. (Det lyfte aldrig.)

Wework kontorshotell på Manhattan i New York. Foto: Richard B. Levine/TT

Hans följande satsning byggde på idén som skulle bli basen till hela miljardimperiet: Att hyra en lokal, dela in den i mindre delar och hyra ut dessa en och en. Ett kontorshotell. Wework klär det i ord som ”co-working”, talar om att förändra hela vår syn på arbete och kommer med diffusa utfästelser om hur artificiell intelligens används för att optimera verksamheten. Adam Neumann, själv uppvuxen i Israel, har till och med kallat det en ”kapitalistisk kibbutz”.

Men i grunden är affärsidén så enkel som en affärsidé kan vara, ungefär som att köpa ett paket cigg och sälja dem styckvis i ett gathörn. Det var dock en idé Adam Neumann kunde sälja.

Och som han sålde. Wework expanderade till nya städer, nya länder och lockade nya investerare, bland dem japanska Softbank, med den största privata techfonden någonsin, som bidrog till att pumpa upp bolagets värde. Senast i januari 2019 utökades investeringen med 2 miljarder dollar, till sammanlagt över 10 miljarder. Det värderade Wework till hisnande 47 miljarder dollar.

I svenska kronor: Nära en halv biljon.

Softbanks vd och grundare Masayoshi Son. Foto: Rodrigo Reyes Marin/TT

Och i början av 2019 närmade Wework sig stunden då företaget skulle börsintroduceras. Därmed skulle det bli fritt fram att köpa och sälja aktier. Investerare, grundarna och de anställda som hade fått optioner skulle bli rika. I vissa fall exotiskt stenrika. Adam Neumann skulle visserligen ha en bra bit kvar till sin dröm om att bli dollarbiljonär, men han skulle med råge kunna räkna sig till den exklusiva klubben av mångmiljardärer som hade skapat sig sin förmögenhet själv.

Bland riskkapitalister kallas det en ”exit”, när bolaget antingen säljs eller börsnoteras så investerarna kan ta sina pengar och sticka. För bara några månader såg Wework ut att gå mot en fenomenal exit.

Som anställd på Wework märkte man att detta inte var vilket företag som helst. Anställda flögs iväg på årliga konferenser som mest liknande festivaler. Spriten flödade. Ett år höll Adam Neumann tal om att Wework en dag skulle se till att inga barn är föräldralösa. Sen skulle de utrota hungern i världen, sa han.

Skådespelaren Ashton Kutcher och Adam Neumann anländer till Weworks galakväll på Microsoft Theatre i Los Angeles tillsammans, 9 januari 2019. Foto: Image Press Agency

Men det kunde vara hårt också. Adam Neumann uppges ha gett order om att 20 procent av de anställda skulle sparkas varje år, för att rensa ut de sämst presenterande. Mellancheferna ska inte ha lyckats bli av med så många ens när naturliga avgångar räknades in.

Ibland blev styret direkt bisarrt. Som när han just hade sparkat ett stort antal anställda, höll ett känslomässigt tal om varför det var nödvändigt varpå kypare bar in shotsglas med tequila och Darryl McDaniels från hiphopbandet Run-DMC dök upp och började spela efter att ha gett Adam Neumann en kram.

Allt detta framkom dock först senare i Wall Street Journals dräpande porträtt. Vad alla visste, var däremot att Wework inte tjänade pengar. Wework gjorde enorma förluster varje år och det var svårt att se några tecken på att det skulle förändras. 2018 gick företaget back 1,9 miljarder dollar, en fördubbling jämfört med föregående år. Och detta i fastighetsbranschen, där nästan vem som helst kan gå med vinst i en högkonjunktur.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau träffar Adam Neumann i New York, maj 2018. Foto: Sean Kilpatrick/AP

Däremot fanns det annat som pekade i ”rätt” riktning. Wework expanderade, öppnade nytt, bland annat i Stockholm, och ökade omsättningen precis enligt det recept som brukar prägla vilda startupresor: Full gas, tänkt inte på vinst, bara väx.

Det var nog med förhoppningen att det skulle räcka som Wework, eller We company som det bytte namn till, lämnade in dokumentet för att påbörja börsnoteringen. Den inledande meningen lät som en trosbekännelse: ”We dedicate this to the energy of we — greater than any one of us, but inside all of us.”

Men dokumentationen som skickades till USA:s finansinspektion innehöll mindre smickrande delar. Dels detaljer om ekonomin. Men också tio hela sidor bara om vd:ns trassel med intressekonflikter, pengar och familjemedlemmar.

Wework i New York, maj 2018. Foto: Richard B. Levine/TT

De storvulna formuleringarna var som ett eko av Adam Nuemanns tal om ”the we generation”, en idé som tycktes vara lika delar reklamslogan och utopi om människor som bryr sig om varandra. ”Våra vapen är information, våra missiler är bestyckade med sanning”, sa han vid ett tal på sitt gamla New York-universitet 2017.

Men ”we” var också ett varumärke som han hade registrerat utanför Wework. När Wework bytte namn till We company tidigt 2019 sålde han därför namnet för 5,9 miljoner dollar i aktier till bolaget han själv var vd för. (Han betalade senare tillbaka. Men det påminner lite om att han också hade köpt fastigheter som han hyrde ut till egna bolaget, så han blev fastighetsvärd åt sitt eget fastighetsvärdsbolag.)

Wework i Tel Aviv. Foto: Alamy

”Allt kring Wework är oerhört märkligt”, skrev Bloomberg och kallade det ”den mest magiska varelsen i ett årtionde av enhörningar”, där enhörning är vad man kallar ett startupbolag värderat till över en miljard dollar. Allt var extremt: Förlusterna, tillväxten, intressekonflikterna och vad Bloombergs kolumnist kallade ”finansiell gymnastik”.

Allt såg helt enkelt för konstigt ut. Marknaden började tveka och plötsligt trodde ingen på att börsnotera bolaget till ett värde av 47 miljarder dollar. Det talades om betydande rabatter, kanske så lågt som 10 miljarder dollar. Till slut skrotades börsplanerna helt.

Nu stod Wework med jättelika förluster. Pengarna skulle kunna ta slut redan nu i november. Och allt folk kunde prata om var att vd:n rökte gräs på sitt privata jetplan, allt enligt den där Wall Street Journal-artikeln.

Adam Neumann har tvingats avgå som vd. Foto: Erik Pendzich/TT

Som en av många åtgärder tvingades Adam Neumann avgå. På sju månader hade hans förmögenhet minskat med 3,5 miljarder dollar. Han var långt från sina planer att bli världens första biljonär. Han var inte ens miljardär längre, men ändå god för 600 miljoner dollar.

I veckan stod det klart att räddningsaktioner planeras. Softbank och bankjätten JPMorgan diskuterar att pynta miljarder för att rädda det som räddas kan. Mitt i allt dök en annorlunda nyhet upp. Wework hade upptäckt det cancerframkallande ämnet formaldehyd i kontorens telefonhytter. 2.300 hytter stängdes.

I en annan tid hade det blivit en stor nyhet. Nu blåste det snabbt förbi. 2019 hade varit ett så giftigt år för Wework att knappt någon orkade bry dig när man upptäckte riktigt gift mitt i lokalerna.