Ygeman har nytt elnätsförslag efter bakslag

– Vi har höjt de så kallade kapitalbaskraven och vi har höjt kraven på egenfinansiering, säger Anders Ygeman till TT.

I oktober tvingades han dra tillbaka en proposition med samma ärende när det var uppenbart att det inte fanns majoritet för den i riksdagen.

Läs mer: Ygeman drar tillbaka förslag efter DN:s grankning

Oppositionen, med de borgerliga partierna i spetsen, tyckte att kraven på elnätsbolagen var för lågt ställda. I den departementspromemoria som nu går ut på remiss till andra veckan i januari har förslagen anpassats efter de invändningar Ygeman mötte i riksdagen.

Planen är sedan att skriva en ny proposition under vintern med sikte på riksdagsbeslut och ikraftträdande den 1 maj nästa år, fyra månader senare än tidigare planerat.

– Vi såg till att stoppa ett förslag som var dåligt, nu har kraven skärpts så att förslagen kan klara sig igenom riksdagen, säger Lars Hjälmered, moderat och ordförande i riksdagens näringsutskott.

Han och företrädare för de övriga partierna har överlagt med Ygeman om det förslag som nu går ut på remiss.

– Vi kommer att lyssna på remissinstanserna och Lagrådet, men jag hoppas att vi ska kunna lotsa detta i hamn, säger Hjälmered.

Mycket förenklat handlar hela saken om hur elnätsbolagen ska få ta ut och använda de pengar som kunderna betalar in i avgifter. Propositionen skulle bland annat ange hur elnätsbolagen skulle kunna ta ut avgifter framöver från kunder, avgifter som de inte tog in fullt ut, på grund av rättsliga processer, under perioden 2012—2015. Motprestationen skulle vara att investera i näten.

Oppositionen hävdade att kraven om investeringar var för lågt ställda i det förslag som regeringen drog tillbaka. Nu höjs bland annat kravet på hur stor del av investeringarna som bolagen måste finansiera på egen hand, från 25 till 35 procent.

Investeringar ska, enligt regeringens nya förslag, också följas upp så att det går att veta om de krav som ställts på att investera har följts.

Regeringen har varnat för att förseningar kan ge nya överklagande från bolagen om rätten att använda det som talas om som ett oanvänt utrymme för att ta ut avgifter under tidigare år.

Läs mer: Elkunder betalar 8 miljarder kronor för mycket