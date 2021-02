Ygeman kallas till Näringsutskottet

– Baserat på DN:s allvarliga uppgifter kallar jag in de ansvariga till Näringsutskottet för att reda ut vad som hänt, säger Lars Hjälmered (M) ordförande i Näringsutskottet, och fortsätter:

– Vi måste reda ut det här. Det är otroligt allvarliga uppgifter. Hundratals miljoner kronor kan ha delats ut felaktigt. Det väcker frågor om ministern och Svenska kraftnät följt gällande lagar.

DN publicerade på torsdagskvällen en granskande artikel som visade att Svenska kraftnät och energiminister Anders Ygeman (S) i hemlighet tilldelat 1 miljard kronor av nationella elberedskapspengar för att lösa elproblemen i Stockholm. Pengarna ska gå till ett privat företag.

Detta trots att en rapport visat att själva elberedskapsåtgärderna bara skulle kosta en fjärdedel – och att resten skulle gå till ett privat bolags allmänna upprustning av ett kraftvärmeverk.

Lars Hjälmered kallar nu in den ansvarige ministern Anders Ygeman (S) och Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe – och kanske fler aktörer för att få en bred bild om vad som hänt. Det ska ske inom de närmaste två veckorna.

Han utesluter inte att Moderaterna också KU-anmäler Anders Ygeman.

– Jag utesluter inte fler initiativ till Konstitutionsutskottet. Vi vill gå till botten med det här: Kanske finns det hemliga handlingar eller annat som vi bör ta del av. För sammantaget är uppgifterna väldigt allvarliga.

Dessutom pågår en utredning på Energimyndigheten om Anders Ygemans agerande i de två så kallade regionala krispaketen i Skåne och Stockholm, som DN granskat.

Redan på torsdagskvällen skrev Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson på sin Facebooksida att Ygeman kan ha farit med osanning i Riksdagen, då SD lyfte en liknande fråga om elberedskapsmedel. På fredagsmorgonen övervägde Sverigedemokraterna att lämna in en andra KU-anmälan mot Anders Ygeman efter DN:s nya uppgifter. De har redan lämnat in en KU-anmälan som granskar Anders Ygemans agerande för att lösa elsituationen i Stockholm. Den behandlas under våren.

– De är att likna vid ministerstyre, säger Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas vice gruppledare och ansvarig för energifrågor, och fortsätter:

– Elberedskapsanslaget är för kriser. Dessa pengar används nu till annat än vad som är syftet med det och där an inte uppfyller de krav som finns. Det gör att man troligtvis inte förhåller sig korrekt till regeringsformen. Ygeman tydligt pekat ut var pengarna ska gå och sedan får man anpassa allt därefter. Det är troligt att det handlar om ministerstyre.

DN har sökt energiminister Anders Ygeman (S) som inte haft möjlighet att återkomma.