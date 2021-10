Yrkesgrupperna som var mest utsatta av virusvågen

En studie där 148 yrkesgrupper är undersökta, och som redovisas i delrapporten, visar att undersköterskor är den yrkesgrupp som varit mest utsatt för smitta under pandemin. Även sjuksköterskor har varit mer utsatta än andra yrkesgrupper. Kommissionen skriver att den ”har erfarit att det finns kliniker där 60 procent av personalen haft covid-19 under 2020–2021” samt ”Personalen beskriver också hur den pressade situationen, med många svårt sjuka, där man inte upplevt sig räcka till för sina patienter också har skapat en etisk stress.”

- Tyvärr har inte myndigheter och vårdgivare tagit sitt ansvar för att skydda dem som arbetat närmast de sjuka, säger Malin Ragnegård, vice ordförande i Kommunal.

- Nu hoppas vi att fler blir lika arga som vi! Man behöver lyssna på dem som kan och vet hur nära vård ska bedrivas. Det handlar om bemanning, skyddsutrustning och beredskap, fortsätter hon.

Högskolelärare är de som varit minst utsatta för smitta, lägre än sina lärarkollegor som arbetar med yngre elever. Grundskolelärare har haft en betydligt högre risk för att bli smittad och sjuk än högskolelärare.

De yrkesgrupper som har kunnat arbeta hemifrån eller utomhus är de som har klarat sig bäst. Likaså spelar det roll hur stor arbetsplats man arbetar på. Minst risk är det med få anställda. Risken ökar upp till 50-100 anställda men sedan är den relativt konstant, troligen beroende på att ännu större arbetsplatser delas upp i mindre enheter.

Arbetsmiljöverkets statistik över antal coronarelaterade tillbudsanmälningar uppgick under 2020 till 5 214 och under 1 januari – 8 augusti 2021 till 32 930. Totalt drygt 39 000 anmälningar. Antal skyddsombudsstopp uppgick 2020 till 103 och till 30 under ovan nämnda period 2021. De har huvudsakligen rört frågor om skyddsutrustning i vård och omsorg och majoriteten av dem kom in till Arbetsmiljöverket under april 2020, då bristen på skyddsutrustning var som störst.

”Samhällets trygghetssystem kommer sannolikt att sättas på hårda prov de kommande åren”

- Vårdförbundets medlemmar har gett allt under pandemin. Vi har anpassat oss, blivit omplacerade, jobbat 12,5-timmars pass, många har blivit sjuka och en del skadade för livet, uppger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet och fortsätter:

- Nu börjar larm om permanenta skador som kroniskt försämrad lungkapacitet komma från våra medlemmar som smittats på arbetet. Samhällets trygghetssystem kommer sannolikt att sättas på hårda prov de kommande åren när vi ser de långsiktiga effekterna av covid-19, som drabbar en liten del av de som insjuknat. Vårdförbundet kommer att jobba med frågan framåt och ställa krav på rätt ersättning till medlemmarna.

Under 2020 anmäldes även drygt 1 300 arbetsolyckor som avsåg covid-19. Den branschgrupp som 2020 hade överlägset flest anmälda arbetssjukdomar per 1 000 sysselsatta kvinnor var ”Vård och omsorg; sociala tjänster”.

