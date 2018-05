Zuckerberg lovade storsatsning för att hindra påverkanskampanjer

Under de nio år F8-konferensen funnits har det vuxit från en hack-dag för nya idéer till ett jätteevenemang i San José, några mil från Facebooks huvudkontor, med 5.000 besökare från hela världen. Det är den stora mötesplatsen för Facebook och bolagen över hela världen som utvecklar tjänster för någon av deras plattformar. Det är här grundaren Mark Zuckerberg årligen visar färdriktningen för det kommande året: vad som är de prioriterade utvecklingsområdena.

Stämningen på F8 är normalt någonstans mellan en rockkonsert och ett kampanjmöte i den amerikanska valrörelsen. Även i fjol, då det ändå varit en intensiv debatt om Facebooks bristande ansvarstagande för fejknyheter och hatiskt innehåll i den amerikanska valrörelsen, var feststämningen i stort sett orubbad. Zuckerberg berörde då bara problem i någon mening och gick sedan över till att entusiastiskt visa upp nya kamerafilter och vr-avatarer. En okänslighet inför kritiken som många reagerade starkt emot.

I år var förväntningarna annorlunda, minst sagt. Under de senaste sex veckorna, sedan avslöjandet om hur användaruppgifter från Facebook använts av analysföretaget Cambridge Analytica för profilering och riktade kampanjer till väljare i stor skala i den amerikanska valrörelsen, har Facebook och Mark Zuckerberg hamnat i en djup pr-kris och tvingats till en krishantering som bolaget aldrig varit i närheten av tidigare. Zuckerberg har gjort en lång rad stora intervjuer (dock inte med Observer/Guardian, som var ledande i avslöjandet av skandalen) och under två dagar i april pressades han i timslånga förhör i senaten. Under den här perioden har Facebook kommit med en rad löften och åtgärder för att stärka den personliga integriteten: bland annat att strypa tillgången till data för externa apputvecklare och tredjepartsbolag samt att göra det lättare för användarna att få kontroll över den data som är tillgänglig.

Knappast någon lär dock vara nöjd med de åtgärder som vidtagits och utlovats. I går, samtidigt som de första gästerna anlände till F8-konferensen, avslöjade Washington Post att Jan Koum, grundaren av WhatsApp, som köptes av Facebook 2014, lämnar bolaget och även sin plats i Facebooks styrelse. Koum är känd för sin omsorg om användarnas integritet och var den som drev fram att allt innehåll på plattformen ska vara krypterat. Nu uppges han vara orolig för hur Facebook försvagar integritetsskyddet, så till den grad att han helt lämnar bolaget. Ett hårt slag för Facebooks trovärdighet, även om Mark Zuckerberg passade på att tacka Koum i sitt inledningstal på F8 och betona att ”hans stora engagemang och kunskap om hur man skyddar den personliga integriteten alltid kommer att vara centrala för oss”.

En annan direkt effekt av Facebooks kris när det gäller användardata är att bolaget uppges skjuta upp sin satsning på smarta högtalare, för att konkurrera med Amazon och Google, för att inte riskera en ny debatt om hur mycket personlig information de har tillgång till och använder sig av.

Men även de åtgärder som bolaget vidtagit har lett till kritik - inte minst från de externa utvecklare som utgör kärnan på F8. I dagens New York Times berättas om bolaget Cubeyo, som är ett av många som sett sin affärsmodell mer eller mindre raserad, sedan Facebook skärpt möjligheten för utvecklare att använda sig av Facebook-användarnas personliga information för att utveckla nya tjänster. ”Vi har gjort precis det Facebook sagt till oss att göra. Nu kastar de oss under bussen för att förbättra sitt eget rykte”, säger vd:n Federico Treu, till New York Times.

Det var alltså ett knivigt läge när Mark Zuckerberg tidigare ikväll klev upp på scenen på McEnery Convention Centre i San José. Facebooks affärsmodell bygger ju fullständigt på värdet hos användardata.Men det blev direkt uppenbart att han den här gången inte tänkte ducka de svåra frågorna. Redan i påannonsen, innan Facebookgrundaren kommit in på scenen, talades om risken att ”göra världen sämre, när ambitionen bara vara att göra den bättre”.

– Vi arbetar hårt för att det inte ska gå att missbruka plattformen. Tidigare har vi gjort för lite. I valet 2016 underskattade vi hur Ryssland och andra försökte manipulera och påverka valet. Vi förstod inte hur storskalig den påverkan var, hur många fejkkonton som skapats och hur mycket annonsering som förekom, sade Mark Zuckerberg i sin inledning.

Han radade sedan upp de viktigaste områdena för Facebook just nu: att skydda integriteten vid allmänna val, att bekämpa spridningen av fejk och desinformation på Facebook och att stärka skyddet av användarnas personliga data.

– 2018 är ett viktigt valår, i många delar av världen och vi har lärt av våra misstag. Innan året är slut kommer vi att ha 20.000 anställda världen över som arbetar med säkerhet och granskning av innehåll. Vi ska vara mer transparenta än några andra plattformer när det gäller annonser och vilka de vänder sig till. Vi ska ta bort olämpliga annonser och falska konton och arbeta ännu närmare med faktagranskare, på alla språk, för att kunna flagga falskt innehåll och se till att det syns mindre på plattformen.

Skandalen med Cambridge Analytica, som Zuckerberg beskrivit som ett ”stort svek av förtroende” från Facebooks sida, ska leda till striktare kontroll av alla externa appar.

– Vi måste se till att det som hände aldrig händer igen.

Det stora problemet för Facebook och Zuckerberg är dock att vinna allmänhetens och politikernas förtroende för de åtgärder som nu vidtas, hur omfattande de än är. Det är knappast första gången Facebook-grundare lovar att stärka skyddet av användarnas integritet. Facebooks affärsmodell är dessutom helt beroende av att kunna kapitalisera på de enorma mängder användardata de samlar in: både för riktad annonsering och för externa tjänster.

– Det svåraste för oss är inte att satsa mer på säkerhet, utan att se till att vi kan fortsätta bygga nya tjänster och fortsätta förverkliga vår vision, medgav Zuckerberg.

Han kom också med en rad nyheter, med förhoppningen att få ett mer positivt fokus på plattformen. Hit hörde bland annat en satsning på dejting-tjänster inom ramen för Facebook-appen, för att konkurrera med Tinder och andra och en lansering - i dag - av Oculus Go, ett billigare headset för virtuell verklighet. Bland övriga nyheter under Zuckerbergs presentation fanns nya funktioner för What's App, som en företagstjänst och möjligheten till gruppvideochatt, och för Instagram, med videochatt och effekter för ar, förstärkt verklighet - en tjänst som även kommer till Facebook Messenger.

Tillräckligt för att bryta krisläget? Knappast. Men kanske ett välbehövligt positivt avbrott, samtidigt som Facebook ändå visar att de tar skandalerna på allvar.

