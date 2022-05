Zuckerberg stämd för inblandning i Cambridge Analytica-skandalen

Distriktsåklagaren Karl Racine, som utfärdat stämningsansökan, leder en utredning av Facebook som inleddes för fyra år sedan på grund av läckan.

Enligt Karl Racine var vd Mark Zuckerberg direkt involverad i beslut som ledde till att det brittiska konsultbolaget Cambridge Analytica fick privata uppgifter om miljontals användare inför det amerikanska presidentvalet 2016. I den senaste stämningsansökan målas Zuckerberg upp som ”personligen är involverad i nästan alla större beslut som företaget fattar”, skriver The Hill.

Hundratusentals dokument som utredningen kommit över har granskats och ligger till grund för anklagelserna mot Meta-vd:n, enligt distriktsåklagarens kontor.

– Det här oöverträffade säkerhetsintrånget offentliggjorde tiotals miljoner amerikaners personliga information, och herr Zuckerbergs riktlinjer möjliggjorde en flera år lång insats för att vilseleda användarna om omfattningen av Facebooks brott, sade Karl Racine i ett uttalande.

Cambridge Analytica-skandalen briserade år 2018, efter vittnesmål från visselblåsaren Chris Wylie om företagets arbetsmetoder. Det brittiska analysföretaget utvann personlig information från 87 miljoner Facebookanvändare via det så kallade personlighetstestet ”this is your digital life”. Datan användes sedan bland annat i kampanjer inför politiska val.

Cambridge Analytica har varit inblandade i bland annat Donald Trumps presidentvalskampanj i USA och folkomröstningen om Brexit i Storbritannien. År 2018 sade företagets dåvarande vd Alexander Nix att Camrbidge Analytica arbetat med valkampanjer i omkring 200 länder, inför dold kamera i en film av brittiska tv-kanalen Channel 4.