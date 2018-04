Zuckerberg vittnar inför kongressen efter kritiken mot Facebook

Det var under valkampanjen 2016 som dataanlysföretaget Cambridge Analytica fick tillgång till data från mer än 50 miljoner Facebookanvändare. Företaget leddes då av Steve Bannon som sedan kom att utses till president Trumps chefsstrateg.

Cambridge Analytica ska ha kommit över de första uppgifterna 2014. Det gjordes via en app kallad ”thisisyourdigitallife”, som byggts av Aleksandr Kogan, verksam vid Cambridge University. Drygt en kvarts miljon Facebook-användare hade fått betalt för att göra personlighetstester via appen. De hade godkänt att uppgifterna samlats in för forskningssyften. Enligt New York Times och The Observer sålde Aleksandr Kogan uppgifterna vidare till Cambridge Analytica.

Utan tillstånd samlades också uppgifter in om de 270.000 användarnas Facebook-vänner. Över 50 miljoner människor fanns till slut i arkivet – nästan en fjärdedel av de potentiella väljarna i presidentvalet valet i november 2016.

Utifrån personuppgifterna fanns sedan möjlighet att kartlägga åsikter och skicka individuellt anpassade politiska budskap för att påverka personernas val.

Kritiken mot Facebook har varit hård och nu kommer dess chef Mark Zuckerberg att få svara på frågor kring hur detta kunde gå till. Enligt Washington Post ska Zuckerberg vittna inför det amerikanska representanthusets energi- och handelsutskott den 11 april.

– Detta är en iktig möjlighet att sprida jus över frågor som rör användarnas oersonliga information och hur den används på nätet, säger utskottets ordförande Greg Walden (R).