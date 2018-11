Det var aldrig givet att någon runa skulle kunna skrivas om San Francisco-gruppen The Residents eller någon av dess medlemmar. Eftersom de var så envist anonyma, ända sedan den dag i början av 70-talet då de skickade en samling svårtuggade hemmainspelningar till skivbolaget Warner Bros i hopp om ett skivkontrakt.

Eftersom de hade bifogat en svarsadress fick de ett vänligt refuseringsbrev, som gav dem ett erkännsamt A för ”ariginalitet”. Något namn hade de däremot inte uppgett, varför brevet adresserades till ”de boende” på adressen, alltså The Residents.

De beslöt sig för att behålla namnet och i fortsättningen sköta sina affärer själva. Det gick vansinnigt långsamt i början, men redan i slutet av 70-talet var The Residents världens mest berömda hemliga band. Mycket tack vare punkens genombrott kring 1977, och det fönster som då öppnades för alla möjliga former av okonventionell undergroundmusik.

I synnerhet i England blev The Residents en sorts aparta mediefavoriter och gick från att ha varit ett band som inte lyckades sälja ens ett hundratal skivor på flera år till en relativ succé, där bandets skivbolag Ralph Records blev hem för en hel hord av popmusikens underligaste akter – såsom Snakefinger, Tuxedomoon och Renaldo & the Loaf. Och själva gav The Residents ut konceptuella skivor i allt snabbare tempo.

Möjligen är det inte alls en musikgrupp de ska ses som, utan som en sorts konceptkonstnärer.

Däribland ett temaalbum om eskimåernas utdöende kultur och trossystem, fritt fabulerat från början till slut. Ett ”Commercial album” inspirerat av tv-reklamens format, med fyrtio låtar som alla var exakt en minut långa. Albumet ”Not available”, som påstods vara inspelat flera år tidigare men arkiverat till dess att medlemmarna glömt bort det. Och den ambitiösa ”Mole”-trilogin om en underjordisk civilisation, där volym ett och två följdes upp av en paus-ep och så småningom del fyra, men ingen trea har getts ut.

Däremot genererade projektet bandets första turné, ”The mole show” 1983. Som var så ambitiös i omfattning att den gick med brakförlust och The Residents blev tvungna att rekonstruera sitt lilla bolagsimperium när de kom hem igen.

Att de har haft hitlåtar är för mycket sagt, men många låtar har ändå blivit ryktbara. Som versionen av The Rolling Stones ”(I can’t get no) Satisfaction”, gjord för att vara olyssningsbar, där sångrösten låter som en motorsåg genom en dålig telefonledning.

Mycket annat har varit mildare, men alltid skevt eller vridet på något sätt.

Vad som däremot alltid har varit anslående är deras visuella förpackning: skivomslag, videor, scenbyggen, kostymer. Från den första lilla musikvideon där de dansar i en sorts ku klux klan-dräkter av tidningspapper till deras mest kända utstyrsel i frack och hög hatt, med stora ögonglober i stället för huvuden.

Möjligen är det inte alls en musikgrupp de ska ses som, utan en sorts konceptkonstnärer där musiken bara är en del, och en märkligt stor del av katalogen går ut på att göra skruvade nytolkningar av redan känd musik.

Genom alltsammans har de samarbetat med den visuella avdelningen Pore No Graphics och sitt management The Cryptic Corporation, som praktiskt nog har bestått av fyra män som känt The Residents sedan barnsben och kunnat ge intervjuer i deras ställe. Även om två av dem lämnade organisationen redan på 80-talet.

Och när en av de kvarvarande i fjol gick ut med att han i själva verket var en av bandets grundare och dess huvudsakliga låtskrivare, bestod förvåningen snarare i att han berättade det så många redan anat.

Nu är denne Hardy Fox död i hjärncancer, sjuttiotre år gammal. Typiskt nog publicerade han ett avskedsmeddelande i förväg och sa att detta blir sista hälsningen. Sedan tog det åtskilliga veckor innan dödsfallet bekräftades, som om en rest av hemligheten skulle bevaras in i det sista.

Under tiden hann ännu ett nytt album med The Residents ges ut.