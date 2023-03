Archspire förvandlar AI-metal till partymusik

Archspire Scen: Slaktkyrkan, Stockholm Visa mer

Archspire har något som är få förunnat: en robotklon. Deras låtar är grundmaterialet till ett av världens mest lyckade experiment med AI-musik. Roboten heter ”RELENTLESS DOPPELGANGER \m/\m/\m/” och sänder realtidsgenererad musik på Youtube sedan fyra år tillbaka. Programmerarna förklarar valet att använda just det här bandet som robotmat med att ”de i princip är maskiner”.

Archspire har helt enkelt tagit den tekniska dödsmetallen till dess yttersta mänskliga gräns. I ett rasande tempo – ofta runt 350 bpm – håller de en millimeterajt integration mellan virveltrumma och tremologitarr och varvar det med svepande arpeggion. Det är som att lyssna på en trimmad hydraulikpress, men det som verkligen imponerar är att de kombinerar det med svängigt och levande låtskrivande.

På scen gör de något som AI-modeller blivit kända för att hantera mindre bra: skämtar. De kliver på efter ett högtalarutrop om att Archspire har ställt in och ersatts av ”fem patetiska, flintskalliga, alkoholiserade förlorare”. Sångaren Oli Peters bär guldkedja, har ett linne med trycket ”Applause – thank you very much” och gungar upp och ned som den ”wannabe-rappare” han brukar kalla sig (kvällens pausmusik har bestått av Eminem och Tech N9ne, till publikens kombinerade glädje och förvirring).

Efter två låtar skämtar Peters om att de ska gå av scen, ber oss bua och spelar upp en samplad fis. Lite senare särar han publiken i två läger – en metalritual som brukar betyda att alla ska springa rakt in i varandra när musiken börjar – och pekar sedan på två personer som får tävla i sällskapsspelet Twister.

Det här skapar en feststämning i moshpiten som påminner om thrash metal-punkarna Municipal Waste, men till skillnad från dem spelar Archspire musik som kräver total koncentration. Kontrasten blir lite för absurd när Oli Peters gör sina clowntrick medan trummisen Spencer Prewett sitter med ett stenansikte som hämtat från ett musikhögskoleseminarium.

Till slut är det likväl svårt att värja sig. När ultrabrutala ”Drone corpse aviator” ringer ut och bandet går av scen till tonerna av Haddaways ”What is love” inser man att de är här för att stanna.

Läs mer om musik och fler texter av Noa Söderberg.