Åsa Moberg: Yolanda Patterson gav feministikonen tillbaka stjärnglansen

Yolanda Astarita Patterson 1933–2022

Amerikansk professor i franska.

Medgrundare av International Simone de Beauvoir Society och mångårig ordförande för sällskapet.

Född i New York, dotter till en läkare och en språklärare, båda immigranter från Italien. Levde och avled i Palo Alto i Kalifornien.

Doktorerade i franska och blev då ­fascinerad av ­Simone de ­Beauvoirs ”Det andra könet”.

Skrev bland annat ”Simone de Beauvoir and the demystifcation of motherhood” (University of Rochester press) 1989 och ”Who was this H M Parshley? The saga of translating ’The second sex’” (1992).

Fick Ordre des palmes académique, den äldsta civila utmärkelse som utdelas av den franska regeringen, för sin insats för fransk kultur i världen.