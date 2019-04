Charles van Doren lurade sig till kändisskap men ångrade sig resten av livet

Våren 1956 var det kris på redaktionen för det amerikanska tv-programmet ”Twenty-one”. I flera år var det ett av USA:s mest populära frågesport, där de medverkande fick svara på trivia och belönades med stora summor om de fick alla rätt, 21 poäng. Men nu hade programmet drabbats av Herb Stempel, en oerhört kunnig ung man som fortsatte vinna, vecka efter vecka. Problemet var att tv-tittarna inte gillade Stempel. Tittarsiffrorna rasade, sponsorer och annonsörer klagade. Producenten hittade till slut en desperat lösning genom att rekrytera Charles van Doren, en ung och karismatisk man från en välkänd, intellektuell New York-familj.

Han bjöds in till programmet med en uppgörelse i förväg om att han skulle få otillåten hjälp att besegra Stempel.

”Jag har bestämt att du ska bli den som besegrar Stempel och jag kommer att hjälpa dig göra det”, sade producenten Al Freedman.

Charles van Doren var en svärmorsdröm som sponsorer och annonsörer älskade. Väluppfostrad och välkammad, med examen från Columbia University och University of Cambridge, samt pianist i en kammarorkester.

Under fyra månader förförde han det amerikanska folket med sina ständiga segrar i ”Twenty-One”, där han fick svaren serverade i manuset. I ett av de sista programmen där han medverkade svarade han bland annat rätt när han tillfrågades om namnet på kungen av Sverige. Han vann till slut mer än en miljon dollar i dagens värde och blev en rikskändis, men han fick betala för sin lögn under resten av sitt liv.

1959 avslöjades bedrägeriet och Charles van Doren erkände allt. ”Jag var enfaldig, naiv, högmodig och girig”, sade han. Han dömdes till slut till ett lindrigt straff, men blev av med sitt arbete på Columbia University, sina uppdrag för tv-kanalen NBC och framför allt sin akademiska heder.

När Charles van Doren avled nu den 9 april var han 93 år gammal, men fortfarande medveten om att de fyra månaderna i rampljuset satt en prägel på hela hans liv. Han drog sina egna lärdomar av skandalen. På ålderns höst skrev han att det bara finns ett sätt att uthärda livet och det är genom att vara sann mot sig själv.

I en självbiografisk essä för tidskriften New Yorker 2008 skildrade van Doren även ett livslångt intellektuellt komplex gentemot pappan Mark van Doren, som var Pulitzerbelönad poet och berömd litteraturprofessor på Columbia University;

Han blev även känd världen över efter Hollywood-filmen ”Quiz show” från 1994, där han spelades av Ralph Fiennes.

Skandalen med Charles van Dorens bedrägeri beskrivs ofta som ett uppvaknande för många amerikaner. Det är symboliskt att det skedde just i slutet av 1950-talet, som en punkt för ett decennium som ofta skildras som en relativt harmonisk och idyllisk period i USA. I själva verket var det dock en tid som präglades av minst samma politiska, sociala och kulturella turbulens som dagens USA. Under mitten av 1950-talet, när den tvålfagre Charles van Doren förförde amerikanska tv-tittare, hade mer än 30 000 amerikaner stupat i Korea-kriget, president Eisenhower tvingades skicka federala trupper till sydstaterna för att skydda integrationen av allmänna skolor och kravallerna under den gryende medborgarrättsrörelsen blev allt mer omfattande. Lynchningar, offentliga avrättningar av svarta amerikaner, pågick fortfarande i Södern och senatorn Joseph McCarthy spred skräck i den amerikanska kongressen med sin förföljelse och trakasserierna av vänsterintellektuella och politiker som anklagades för landsförräderi.

Därmed var Charles van Dorens lättvindiga medverkan i ett orkestrerat tv-bedrägeri aldrig slutet på en oskyldig period, utan snarare ett symptom på den turbulenta tid som väntade.