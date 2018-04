DN gratulerar: Anna Croneman, dramachef på SVT

Anna Croneman är uppvuxen i Ånge i Medelpad, men flyttade till Stockholm direkt efter gymnasiet och fick jobb som produktionsassistent på ett filmbolag. Redan i sitt första projekt förstod Anna Croneman att hon var på rätt spår i livet.

– På bolaget var det några som gjorde en dokumentärfilm som skildrade orten Sjöbo i Skåne – under den förra främlingsfientliga vågen. Filmen heter ”Så går ett år: Tiden i Sjöbo”.

– De personer som gjorde filmen var helt avgörande för vem jag blev och vad jag valde att göra fortsättningsvis i livet. Ebbe Gilbe, Gunnar Källström och Kjell Tunegård blev mina hjältar, säger Anna Croneman.

Anna Croneman har sedan dess producerat mängder av filmer och tv-serier, bland annat ”Kronprinsessan”, ”Kungamordet” och ”Drottningoffret”. Men för nästan exakt ett år sedan kom det – erbjudandet om jobbet som dramachef på SVT.

– Jag hade öppet sagt att ”är det något jobb jag vill ha är det detta”. Men det verkade aldrig bli ledigt. När erbjudandet väl kom hade jag precis startat ett filmbolag tillsammans med två kollegor. Det fanns inte på kartan att jag skulle kunna kliva av det då, berättar Anna Croneman.

Det var inget enkelt beslut att fatta. Men efter omgivningens uppmaningar insåg hon att det kanske var sista chansen till drömjobbet.

– SVT hade frågat mig tidigare, och en vän sa till mig att ”du fyller ju 50 år snart, de kommer inte fråga dig en gång till”. Så jag tänkte att det var dags att tacka ja.

– Men det var jättesvårt att lämna mina kollegor, särskilt eftersom vi precis hade startat bolaget och spelat in vår första film. Och då skulle jag plötsligt gå därifrån. Det var en väldigt dubbel känsla.

Första halvåret som dramachef har varit otroligt intensivt. Medarbetarna hade i förväg flaggat för att det skulle ta ungefär ett år att komma in arbetsrollen. Anna Croneman hade heller aldrig jobbat i en så stor organisation tidigare. Hon berättar att det ibland uppstår svårigheter med att försöka kombinera de konstnärliga aspekterna med de ekonomiska.

– Det viktigaste för mig är att jag har tid för innehållet och det kreativa. När jag känner att det administrativa arbetet tar över så att jag inte hinner läsa blir jag olycklig. Jag måste kämpa för att hitta ett sätt som gör att jag kan få en balans, förklarar hon.

Om man skulle ta tempen på den svenska tv-branschen i dag, hur skulle du säga att den mår?

– Jag tycker att den mår bra. Vi har, för att vara ett sådant litet land, gjort ett enastående arbete. Nu är konkurrensen så oerhört hård att det gäller att alla ”snäpper upp” ytterligare några steg, för publikens skull. Vill vi att den svenska publiken ska titta på svenska serier måste vi vara i världsklass.

En av de negativa aspekterna med dagens superslimmade och välproducerade tv-klimat – enligt Anna Croneman – är att det som ung och oerfaren kan vara svårt att slå sig in i branschen.

– Jag skulle önska att det i dag, ur mitt perspektiv, fanns någon form av talangsluss. Förut kunde det till exempel vara tv-såporna. Man kom in och skrev, alternativt regisserade, några avsnitt av en sådan serie för att få erfarenhet.

– De serier som vi gör nu måste lyckas och få höga tittarsiffror. Men också komma ut i världen för att få ihop sin finansiering. Serierna säljs ju innan de är gjorda, och då är det lätt att man blir ängslig för att prova oetablerade upphovspersoner, säger hon och fortsätter: