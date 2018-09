DN gratulerar: Antonia Ax:son Johnson

Antonia Ax:son Johnson är trots allt Sveriges rikaste kvinna. Axel Johnson-gruppen som hon äger och har lett under drygt 35 år har 25 000 anställda och en årsomsättning på 120 miljarder kronor. I koncernen ingår bland mycket annat välkända Åhléns, Willys, Kicks och Hemköp, men också en omfattande verksamhet i USA. När hon var 39 år tog hon 1982 över som fjärde generationens företagsledare i familjeimperiet.

– Ända sedan jag var barn var det självklart för mig att jag skulle ta över familjeföretaget. Jag minns att min far strök mig över håret och sade ”när du blir stor ska du ta över firman”. En enda gång funderade jag över ett alternativ; när jag läste psykologi vid Stockholms universitet och fick ett jobberbjudande från universitetet. Men det var bara några dagars tvekan, jag förstod att jag hade ett ansvar – jag var enda barnet!

Ändå har livet en förmåga att omkullkasta alla planer. Hon liknar sin känsla vid beskedet om faderns stroke vid en flodvåg.

– Jag kände att nu kommer det stora ansvaret. Det var bara att bita ihop.

Därmed inte sagt att ”jäntan”, som somliga inom näringslivet kallade henne, kom till ett dukat bord. Tvärtom har hon varit med om kriser som kunnat stjälpa hela bygget. Dels i slutet av 1970-talet när den svenska basindustrin brakade samman, dels under finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet eftersom familjeföretaget hade fastighetslån upp över öronen.

– Jag var ständigt orolig. Medierna bevakade mig och tyckte att det var spännande att berätta om ”hur Sveriges rikaste kvinna kanske förlorar allt”. Det svåraste var att hålla entusiasmen och energin uppe hos människorna som arbetade för mig.

Hon klarade prövningarna med bravur. Antonias knep låter enkelt:

– Prata, prata, prata! Berätta öppet hur det går för företaget. I sådana stunder var nog det privata ägandet, att det fanns någon av kött och blod och inte bara en anonym institution, det viktigaste för att ta oss genom kriserna.

Som chef var hon inte bara entusiasmerande, utan också lyssnande, delegerande och förändringsdriven. Hon talar även varmt om ett brinnande samhällsengagemang med miljö och jämställdhet bland hörnstenarna.

– Min empati kan ha sitt ursprung i att jag var tvungen att ta mig fram genom olika kulturer. Jag levde mina första tio år i New York, min mamma var brasilianska och min pappa svensk. Det tog mig säkert fem år att börja orientera mig i Sverige. Jag har antagligen förträngt det, men mina klasskamrater har berättat att de mobbade mig – jag var ju konstig! Jag hade håret uppsatt i tofsar, hade klänning och kunde inte ett ord svenska.

Att vara ett älskat barn är den starkaste trampolin man kan ha i livet.

– På många sätt var min uppväxt lite udda, men jag var väldigt bortskämd med kärlek. Att vara ett älskat barn är den starkaste trampolin man kan ha i livet.

Här hade man kunna sätta punkt, men Antonia Ax:son Johnson protesterar: ”Du har inte frågat om mitt politiska engagemang!”. Hon satt tolv år i dåvarande Folkpartiets, numera Liberalernas, partistyrelse och var vice ordförande i kommunstyrelsen i Upplands Väsby (2006–2012).

Hade det inte varit mer lönsamt att ägna sig åt affärerna?

– Jag tyckte att jag hade ett ansvar att engagera mig. Vi bor i Upplands Väsby. Det är vårt hem på jorden.

Sedan 2015 har hon lämnat familjeimperiets stafettpinne till femte generationen. Omställningen tycks inte ha vållat någon identitetskris.

– Absolut inte, jag sitter kvar i många styrelser i familjeföretaget och hinner rida två, tre gånger om dagen.

Pengar talar hon ogärna om och benämningen ”Sveriges rikaste kvinna” tycks hon vara urless på, hur korrekt den än är.

– Det finns inget tråkigare än att kallas Sveriges rikaste kvinna! Det är väldigt förminskande. Kommentaren ”hon har ju ärvt” – har jag råkat ut för så många gånger. Att skapa tillgångar för att våga skapa nytt är en ynnest. Samtidigt är det sorgligt att vara bedömd bara utifrån det. Jag är väldigt nyfiken på hur vissa politiker ser på rikedom. Vad ska jag göra med pengarna i stället för att ge jobb åt 25 000 människor och engagera mig ideellt?

Rikedomen till trots är hennes yttersta lyx alldeles gratis.