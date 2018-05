DN gratulerar: Eagle-Eye Cherry, artist och låtskrivare

DN gratulerar: Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)

Eagle-Eye Cherry har en alldeles särskild relation till Los Angeles. Där arbetade han som ung, nybakad skådespelare i början av 90-talet. Där växte också hans pappa, trumpetaren Don Cherry, upp. Och där bodde hans älskade farmor Daisy, kvinnan som hans sjuåriga dotter är döpt efter.

– När jag arbetade som skådis hade jag bil med chaufför, men när de hörde att jag skulle hälsa på min farmor i Watts så tyckte de att jag skulle ta en taxi i stället.

Stadsdelen Watts är en av LA:s fattigaste, som under 90-talet drabbades av polisbrutalitet och våldsamma upplopp. Men för Eagle-Eye Cherry var det en plats av trygghet och en familj där man tar hand om varandra.

I dag är farmor borta, men en faster och några kusiner finns kvar, i Watts och i Compton. Och Eagle-Eye Cherry ska tillbaka för att filma videor till låtarna på sin kommande platta, som släpps i augusti. Det bara råkade bli så att han kommer att sitta på flyget över Atlanten på själva 50-årsdagen. Men det gör inget.

– Det passar mig perfekt, det är ju ändå en måndag. And just another day. Det blir fest senare i sommar.

Hans känslor för Los Angeles är blandade. Det är roligt med alla svenskar som jobbar inom musiken, och solen och klimatet höjer definitivt livskvaliteten. Å andra sidan är det en stad där man är helt beroende av bil.

– Jag tycker om att kunna promenera i städer, att komma till en ny stad, kliva rakt ut från hotellet och bara gå.

I Eagle-Eye Cherrys stora genombrottslåt från 1997, världshitten ”Save Tonight”, traskar han i videon runt i en New York-liknande miljö (fast den är inspelad på Skånegatan i Stockholm). Det är en sorgsen text med glädje och hopp i melodin, och en stark gatukänsla i videon.

Det finns likheter i nya singeln, [walking the] ”Streets of You”, som släpps den 25 maj. Samma fartiga melodi med sorgsna stråk.

– Låten handlar om att gå vidare sedan man blivit dumpad. Mannen i låten har gått igenom en period av depression och ensamhet, men inser att det är dags att gå vidare.

– Det handlar mycket om sådant jag själv har varit med om. Jag bodde ju många år i New York. När man åker tillbaka till en plats där man inte varit på länge, så är varje ställe förknippat med minnen, kanske som man delat med en annan.

Eagle-Eye Cherry växte upp med fyra syskon, bland annat den sedan många år Londonbaserade systern Neneh Cherry. Familjen hade sin bas i Skåne, där syskonen har en gård kvar. Modern, Moki Karlsson Cherry, var konstnär och hela familjen reste runt med fadern, jazzmusikern Don Cherry, på dennes internationella turnéer.

– Vi tillbringade långa perioder i New York, jag gick i förskolan och i trean där. Men när jag skulle börja femman så hade jag ingen lust att kuska runt längre, jag ville bara gå i byskolan, spela fotboll och orientera.

– Jag älskade lantislivet, men efter sexan var jag ändå tvungen att byta skola, så då flyttade jag till familjen i New York. Och det var ju världens bästa stad att vara tonåring i.

Han bodde där mellan 13 och 27 års ålder. Han gick på teaterskola om kvällarna under högstadiet i Queens, sedan sökte han och kom in på skådespelarlinjen på den kända Fameskolan, School of performing arts på Manhattan.

– Det var som att komma hem. Många hade samma typ av bakgrund som jag, flummiga föräldrar som var musiker, konstnärer, skådespelare. För första gången var jag inte annorlunda än alla andra.

Till den nya plattan ville jag testa att skriva med andra, något jag inte gjort så mycket. Jag träffade några som jag verkligen funkade med i Nashville, och mycket av materialet är inspelat där också.

Familjen bodde i Long Island city i Queens, i en industrilokal med utsikt över hela Manhattan. I samma fastighet bodde tre av medlemmarna i kultbandet Talking Heads och bandet repade också där flera gånger i veckan.

– Jag lärde känna dem alla. Tyvärr var vi tvungna att släppa lägenheten 2011, sedan min mamma gått bort 2009. Så min relation till New York förändrades mycket efter det.

2004 beslutade sig Eagle-Eye Cherry för att ta en paus från musiken. Då hade han turnerat konstant sedan 1997, spelat in skivor och gjort intervjuer världen över. Han orkade inte mer.

– Mitt sociala liv låg nere, folk hade slutat ringa för jag jobbade jämt.

Det blev en lång paus. Först 2013 kom han med ett nytt album, och nu är det dags igen.