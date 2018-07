DN gratulerar. Lars Gustavsson

Som barn spelade han mest brädspel med syskonen - särskilt under regniga sommardagar. I dag spelar han dataspel flera timmar om dagen - och får betalt för det.

Lars Gustavsson har producerat en av Sveriges största exportprodukter: dataspelet Battlefield 1942, som har fått ett antal uppföljare och säljs i miljonupplagor världen över.

Just "världen över" är en av hemligheterna enligt Lars, som han kallas i officiella sammanhang. Privat är han Lasse och när Lasse var liten (i dag är han 196 centimeter i strumplästen) vaknade intresset för att teckna, men det tog några år innan han fick utlopp för sin passion.

Lasse hade insett att han inte skulle komma någon vart om han inte pluggade så han valde ekonomisk linje trots att han egentligen ville jobba med händerna. Efter lumpen hamnade Lasse, som växte upp i Gnesta med en äldre syster och två yngre bröder, på fläktfabriken i Järna. Han slet hårt eftersom det var ackord, men flyttade snart vidare till ekonomiavdelningen.

– Det var inte min passion direkt. Jag ville ju jobba med grafik, säger Lasse där han sitter på sin balkong en het julikväll i Sibirien, som den delen av Vasastan i Stockholm brukar kallas.

– Det här var på den tiden då alla hade en dator på kontoret, men ingen tog ansvar för datorerna så jag skapade mig en ny tjänst, som it-ansvarig.

Han berättar om det som följde i Star Warsfilmernas kölvatten.

– Spiken i kistan var när jag reste runt med ett bluesband (Knock out Greg and the blue weather) i USA 1993, säger Lasse som inte spelade själv, men han hängde med kompisarna till jazz- och bluesfestivalen i New Orleans, följt av otaliga bluesstäder som Memphis, Austin och Dallas.

– Det var som att leva drömmen och vi pratade om att man ska göra det man vill och inte tröska i gamla spår.

Det tog ett par år innan drömmen blev verklighet. Lasse kom in på scenografihögskolan i Skellefteå. Skolan var inriktad på teater, scenografi och pyroteknik, men hade då, i mitten av 90-talet börjat med datorgrafik.

– Det fanns egentligen två val. Antingen jobba med film eller med spel. Datorgrafiken i spelen var fortfarande i sin linda. Då var det kantigt och fult, men ändå elegant, säger Lasse, som pluggade färdigt, kom tillbaka till Gnesta och tänkte ”nu händer det”.

Och vad hände? Jo, han gick tillbaka till jobbet på fläktfabriken efter ett års tjänstledighet.

Han gav dock inte upp drömmen utan gjorde en demofilm som han skickade till alla stora bolag. Han fick ett svar - från ett spelbolag i England. Svaret löd:

Tyvärr, det var jättefint, men du har ingen erfarenhet så vi kan inte etc.

Fredrik, en kompis från Vikingavägen i Gnesta, tipsade Lasse om en spelfirma på Södermalm som hade inriktat sig på 3D-spel. Lasse sökte och fick jobbet. Första spelet han var involverad i hette Codename Eagle, ett onlinespel som gjorde möjligt för 16 personer att spela samtidigt vare sig de satt i Säffle, Gnesta, Rom eller Boston. Lasse fick inte bara arbeta med grafik; han var omgiven av människor som var lika fascinerade av andra världskriget som han. Historieintresset har alltid funnits i den resliga kroppen.

År 1999 kom så genombrottet även om vägen dit var långt ifrån spikrak:

– Vi gjorde en prototyp som vi visade upp på de stora spelmässorna, men vi möttes av ”bra försök killar, men det där är det ingen som vågar göra. Så det är inget som är värt att satsa pengar på", säger Lasse med en grimas och berättar att killarna (han hade enbart manliga arbetskamrater på den tiden) gick tillbaka och gjorde spelet färdigt.

– På slutet, sista månaderna före jul, la cheferna pengar ur egen ficka för att få ihop det. Det var på målsnöret, säger han.

Resten är dataspelshistoria. Företaget köptes upp av Dice och Lasse blev producent för Battlefield 1942 och så småningom Mr Battlefield.

De båda sönerna är för unga för att spela pappas storsäljare. De bidar sin tid. Det finns ju andra dataspel...