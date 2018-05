DN gratulerar Victoria Skoglund

Föräldrarna, Folke och Gunborg Mattsson grundade Zetas handelsträdgård i södra Stockholm 1975. Victoria var åtta år, hennes syster Camilla, tre år yngre och när våren kom längtade de båda flickorna nästan ihjäl sig till Gröna Lund, men till sådana nöjen fanns ingen tid. Särskilt inte i maj när det var som mest att göra i handelsträdgården.

– Mamma och pappa var ofta stressade. Det ringde jämt på den där väggtelefonen och det skulle beställas växter när vi satt och åt middag, berättar Victoria, fyra decennier senare.

Där, vid middagsbordet tänkte den unga Victoria att sån skulle hon aldrig bli. Det gick väl så där med den föresatsen.

Victoria Skoglund hade nämligen tidigt bestämt sig för en framtid inom vården. Antingen som barnmorska eller på ett äldreboende. Hon utbildade sig till undersköterska, men jobbade extra på Zetas.

Men vad hände? Jo, i år firar hon 30-årsjubileum på föräldrarnas livsverk, som hon driver tillsammans med Rikard, sin före detta man.

Att göra en födelsedagsintervju med Victoria Skoglund på Zetas är inte det lättaste. Inte så att hon är motsträvig eller svårpratad – tvärtom. Nej, väljer man hennes arbetsplats som intervjuplats får man vara beredd på att många sliter i henne och ”ska bara …”.

– Så är det alltid. Om jag ska få något gjort här måste jag passa på när vi har stängt, säger Victoria.

Men hon understryker att hon tycker att det är roligt när kunderna kommer fram och ställer frågor eller ber om råd.

Vad frågar de om?

– Allt. Det kan vara snigelangrepp, rådjur eller vad man ska ha för typ av växter på en blåsig balkong. Det är jättehärligt. Jag älskar att ge råd. Det är det roligaste med mitt yrke, säger hon.

Visst händer det att kunder kommer fram och berättar att växter som hon rekommenderat för att de är tåliga har dött.

Vad svarar du då?

– Jag berättar att det händer mig också. Jag har haft ihjäl 30 myrtenträd vid det här laget, säger Victoria och skrattar gott.

Vissa växter är mer lättskötta än andra – det är ingen hemlighet. Till de mer svårskötta hör fikon- och olivträd, som finns till försäljning på handelsträdgården – enbart för att kunderna efterfrågar dem enligt Victoria.

– Medelhavsväxter kräver vintervila som vi har svårt att kopiera. Och om man inte kan ordna det utan ställer dem i en varm lägenhet är det dömt att misslyckas, säger hon allvarligt.

Man ska odla för sin egen skull och inte för andras, inte för att grannen ska tycka att det är snyggt.

Victoria bor med sin familj i en villa med stor trädgård, en trädgård som sedan i fjol även har ett växthus där Victoria odlar sådant hon aldrig odlat tidigare: melon, chili och vindruvor. Victorias ögon strålar när hon berättar om lyckan över växthuset där hon även dricker kaffe och emellanåt äter middag med sina närmaste.

Hon är trädgårdsexpert i TV4 och har en blogg, men den egna trädgården är privat. Den visas varken på Instagram eller i bloggen.

Vad bör jag tänka på om jag vill anlägga en trädgård?

– Odla från hjärtat. Jag odlar opretentiöst, växter som jag tycker om. Fingerborgsblommor och borstnejlikor, inga dyra växter, men de doftar gott och vi hade dem i min barndoms trädgård.

Victoria säger att hon komponerar dem fint (rabatterna går i blått och silver med röda accenter) för att kunna slappna av i trädgården och bara njuta.

– Jag har inget behov av att glassa i trädgården. Man ska odla för sin egen skull och inte för andras, inte för att grannen ska tycka att det är snyggt som alltför många gör.

Att Victoria stortrivs med sitt arbete går inte att ta miste på även om det är en bra bit från äldreomsorgen, men hon är bekymrad över bidöden. Där måste alla engagera sig, säger hon.

– Om alla hade en eller två bivänliga växter i sin trädgård skulle det vara mycket bättre, säger hon och räknar upp alltifrån vårgäck och krokus till lavendel, kungsmynta och jätteverbena.

Innan Victoria hastar i väg till nästa möte vill hon ge ett tips till alla biälskare: