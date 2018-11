Dramachefen Josefine Tengblad: ”Om jag inte gör det här så dör jag”

Hon gillar inte regler eller etiketter. Josefine Tengblad blev skådespelare utan att ta vägen förbi Scenskolan. När hon debuterade som producent startade hon helt enkelt ett eget produktionsbolag för att få filmen gjord.

Hon söker sina egna vägar och trivs följaktligen inte med att placeras ”i en låda”. Ändå märker hon att det är just vad folk ofta vill göra med henne.

– Många undrar, vad är du? Producent eller skådespelare? Dramachef? Gillar du män eller kvinnor? Jag har varit gift med en man och var tillsammans med honom i tolv år innan jag träffade min fru. Folk vill stoppa in mig i ett fack, och tycker att det är jobbigt att jag inte vill vara med på det.

Hon är dramachef för TV4 och C More, men vägen dit var alltså inte spikrak. Hon växte upp på Lidingö, som barn till ett arkitektpar ”som blev livrädda” när hon bestämde sig för att satsa på ett yrke inom teater och film.

Josefine skrattar lite åt deras panik inför hennes framtidsutsikter, men konstaterar att de ändå stöttade och satt där på första bänk på alla hennes föreställningar. Och de hade rätt – branschen är tuff. Josefine beskriver resan in i dramavärlden som en kamp där man inte får mycket gratis.

– Man måste kämpa, och man måste älska det så fruktansvärt mycket. Man måste känna att om jag inte gör det här så dör jag.

Föräldrarnas oro blev en sporre och även utan formell teaterutbildning hittade hon in i de kreativa sammanhangen. Inte minst tack vare den danska filmproducenten Vibeke Vindelöv som tidigt såg Josefine och tog in henne i arbetet med Lars von Triers filmer ”Dogville” och ”Manderlay”.

Skådespelaren Krister Henriksson är en viktig mentor sedan de möttes i samband med filmerna om Wallander vilket resulterade i ett samarbete i hennes film ”Kyss mig”. Det romantiska dramat handlar om Mia, som tvingas ifrågasätta sin sexualitet när hon förälskar sig i en kvinna.

Historien är Josefines egen, hon mötte sin fru Sandra under liknande omständigheter. Filmen fick ett stort genomslag långt utanför Sveriges gränser, och Josefine får fortfarande mejl från kvinnor som har orkat ändra sina liv efter att ha sett den.

Josefine och Sandra blev för övrigt ett par inte bara privat, utan även i yrket. Tillsammans har de gjort kriminalserien ”Modus” som blev en internationell succé och bland annat ledde till att Josefine rekryterades som dramachef till TV4 och C More. I den rollen har hon varit drivande i den stora satsningen på egenproducerade serier, med titlar som ”Gåsmamman”, ”Solsidan” och ”Farang”.

– ”Modus” var viktig för mig eftersom den hade ett gaytema och därför blev lite personlig, säger Josefine som själv spelade en liten roll i serien.

Samtidigt har hon blivit mamma och väntar nu sitt andra barn i mars. Det har varit ett högt tempo och hon har vid ett tillfälle gått in i väggen. Det fick henne att söka upp buddismen, börja meditera och skifta fokus från jaget till helheten.

– Jag mediterar mycket, och det hjälper mig i vardagen, i beslut både yrkesmässigt och privat.

Har du något intresse utanför arbetet?