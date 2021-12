Fenomenet Virgil Abloh sprängde gränser

Få i vår tid har hunnit skapat så mycket huvudbry inom kulturvärlden som modedesignern, dj:n, formgivaren och konstnären Virgil Abloh. Hans korta närvaro på den globala kulturscenen, bara drygt tio år i eget namn, för tankarna till en tid som flytt, när sådana som Igor Stravinskij eller Pablo Picasso erhöll publikens burop samtidigt som de skrev konsthistoria.

Virgil Abloh har av vissa kallats vår tids Andy Warhol. Andra har menat att han raserade hela den globala kultur-, mode- och designindustrin. Hur är det möjligt?

Ett svar är: Han kunde sin Marcel Duchamp. Och han kunde sin Andy Warhol. Han hade full insikt i deras banbrytande förmåga att utgå från betraktare och kontext snarare än konstverket i sig. Därför har den design han levererat aldrig handlat om form – utan om de system och socioekonomiska strukturer de producerats inom. Bättre än någon annan förstod och exploaterade Virgil Abloh principerna för ständigt accelererande imaginära värden.

Utbildad till arkitekt hade han lärt sig att analysera strukturer. Under sin tid som Kanye Wests kreativa ledare kom han att få en nära inblick i vad som skapar publikens begär: en hallucinatorisk mix av sociala medier, attityd och pengar.

När Abloh lanserade sitt eget modemärke, Pyrex Vision (snart omdöpt till Off White – ”svart i ett vitt system”), köpte han helt sonika in ett lager flanell­skjortor från Ralph Lauren, tryckte sin nya logo­typ över ryggen och höjde priset per skjorta från 40 till 550 dollar. Som ville han säga: Varumärket, sammanhanget, attityden har blivit allt.

Det blev en smällsuccé. Kidsen köade. Trendfolket likaså. Så pass att Virgil Abloh bara några år senare blev kallad till modevärldens allra heligaste, Louis Vuitton, som chefsdesigner för herrkollektionen. Även där blev det succé. Det som tidigare var ett välskräddat men sömnigt märke för vinmagade magnater på Rivieran blev plötsligt hippt. Ungdomar tycktes mer än gärna betala vad tidigare bara miljardärer spenderade på ett par gympaskor. Trots att allt han gjorde egentligen var att lägga till lite bling-bling.

Virgil Abloh må ha varit mest känd för lyxkonsumtionens Louis Vuitton men arbetade lika gärna med Ikea. Huvudnumret i hans kollektion för möbeljätten var en matta som är ett uppblåst kassakvitto. Ikeas signum och affärsmodell – det låga priset – blev konstverket. Svart på vitt. Inget annat.

Och det ”konstverk” han valde att sprida till var mans hem var allt annat än ett försök till eget uttryck – en ljuslåda med en reproduktion i originalmått av världens mest kända målning, Leonardo da Vincis ”Mona Lisa”. Som ville han visa den kulturella potentialen i en distributionskanal till miljoner hem.

Konsten går för Virgil Abloh inte ”underground”, som Duchamp förutspådde på 1960-talet. Abloh var tvärtom så mycket ”overground” man kan vara. Han hoppade över alla kulturella institutioner och tog den skenande ekonomiska tjuren vid hornen. Vare sig det handlade om demokrati via Ikea eller ungdomars begär efter lyx. Han provocerade genom att alltid låta 97 procent av det sammanhang han gav sig på vara kvar som readymade. Med de sista tre procenten skapade han betydelse – och genomslag.

När Rimowa bad honom designa en resväska gjorde han … ingenting – utom att byta plasten till transparent dito. En genomskinlig resväska för en tid definierad av selfier, där det privata ställs ut till allmän beskådan.

Virgil Abloh överlät hantverket åt proffsen. Designerns uppgift var i stället att berätta vad som driver våra begär och beteenden.

