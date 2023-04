Finn Zetterholm: Till sist hittade Jack Vreeswijk sin gnista

Det är inte lätt att ha en känd förälder i samma konstnärliga bransch som man själv. Skuggan kan växa sig så stor att den är svår att kravla sig ur. Det har drabbat många förhoppningsfulla telningar i artistbranschen. En del lyckas bättre, som Sven-Bertil Taube, han sjöng med glädje sin fars visor hela livet. För Jack Vreeswijk var det svårare, han hade ett komplicerat förhållande till sin far.

Cornelis var en frånvarande pappa när Jack växte upp. Relationen förblev dålig ända tills Cornelis för tidiga död vid femtio års ålder. Då hade Jack prövat på artistlivet under en tid. Han tjatade sig till en gitarr av sin pappa. Cornelis tyckte inte Jack skulle bli sångartist. Det fanns för mycket avigsidor i yrket. Jack försörjde sig med olika knegarjobb, men så småningom började han uppträda med egna visor. Fast namnet förpliktigade. Det var Cornelis sånger folk ville höra. Jag tror det var jobbigt för Jack i början. När vi spelade på samma konserter brukade han muttra att han skulle sjunga en sång av ”en släkting”. Ärligt talat lät det inget vidare. Han mumlade när han sjöng och verkade bortkommen på scenen.

Jag tyckte synd om honom. Han måste ha känt att han fick spelningarna bara för sitt efternamn. Ibland satt vi och pratade efteråt över en öl. Jag tyckte spontant om Jack. Han var vänlig och avspänd och hade inga artistfasoner för sig – som så många andra i branschen, det gällde inte minst hans far som kunde vara jättejobbig när han festade till (vilket han – som så många av oss visartister – ofta gjorde.)

Länge trodde jag att Jacken skulle bli en halvhygglig artist i skymningen av sin legendariska far. Men jag tog grundligt miste

Men Jack kämpade på, han fick med tiden göra allt flera framträdanden. Folk var nyfikna på hur Cornelis grabb såg ut och lät. Han blev omhändertagen av oss andra äldre trubadurer. Vi såg honom som en närstående väns barn, som en sorts maskot som vi hade ansvar för. Det var inga problem, han var lätt att tas med, jag hörde, ärligt talat, aldrig någon säga ett ont ord om Jack. I en bransch med så mycket skitsnack var det unikt.

Länge trodde jag att Jacken skulle bli en halvhygglig artist i skymningen av sin legendariska far. Men jag tog grundligt miste. En del konstnärer är unga snillen, andra tar längre tid på sig att mogna. Jack var en sådan person. Hans utveckling som artist under senare år var häpnadsväckande. Det var som han hade hittat sin gnista. Vad detta berodde på kan man bara spekulera över. Självklart var det hårt arbete och många framträdanden som gav honom säkerhet, men det är inte hela svaret.

Jack med pappa Cornelis 1966. Foto: Jan Delden

Jack och hans far var ovänner under många år. Cornelis dog utan att ha blivit sams med sin son. Det måste ha varit svårt för Jack. Cornelis hade bara skulder när han dog. För att undanhålla kronofogden framtida royaltyer skapade Cornelis en stiftelse där avkastningen skulle gå till en fond med ett årligt pris till artister och upphovsmän. Med det upplägget skulle Jack inte få ett öre. Advokater rådde Jack att bestrida testamentet. Han hade rätt till sin arvslott. Men Jack avstod. Han var för bitter och stolt för att hamna i tacksamhetsskuld till sin far. Det var naturligtvis dåligt för hans själsfrid. Och det var ingen bra grund för att tolka Cornelis sånger. (Efter Cornelis död växte fonden i rasande takt och så småningom fick Jack Cornelis-priset).

Jack turnerade under några år med sångerskan CajsaStina Åkerström. De båda fann varandra på många sätt. De var i samma ålder och hade präglats av berömda, missbrukande fäder. CajsaStina har efteråt sagt att det var den bästa turnén i hennes liv. Jag tror den var viktig för Jack också. Han förstod och kunde förlåta och försonas med sin döde far. I och med det kunde han bli en sann uttolkare av Cornelis visor.

Jag hörde Jack framträda på Västerviks visfestival, då hade jag inte hört honom på flera år.

Han var enastående. Med sin varma röst, tolkade han sin fars sånger, allvarligt och ömsint. Jag blev rörd och kramade om honom efteråt. Cirkeln var sluten. Till sist hade Jack Vreeswijk hittat det han var ämnad för.

Jack Vreeswijk 1964–2023 Vissångare, sångtextförfattare och kompositör. Född i Stockholm, avled i Uddevalla. Son till trubaduren Cornelis Vreeswijk och Ingalill Rehnberg, släppte fyra egna album och sjöng ofta sin fars visor.

Vid sidan av musicerandet arbetade han bland annat som slaktare och på ett autismcenter. Utmärkelser: Cornelis Vreeswijk-stipendiet 2000, Fred Åkerström-stipendiet 2008, Visfestivalens stipendium, Visfestivalen i Lund 2022. Visa mer

Läs också ”Vissångaren och kompositören Jack Vreeswijk är död”

Här hittar du fler minnestexter.