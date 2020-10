Från bassängen till ekonomikontoret

Anna-Karin Kammerling

Gratuleras till: Fyller 40 år den 19 oktober 2020.

Bor: På Alnön utanför Sundsvall.

Familj: Maken Jesper Åhlin och barnen Sally, 6 år, Morris, 9 år, och Milton, 10 år.

Gör: Före detta tävlingssimmare. Affärsområdeschef för HSB i Västernorrland.

Om att fylla 40: ”Att bli äldre är inte jätteroligt, men jag trivs med livet och tillvaron.”

Så firar jag födelsedagen: ”Jag reser hellre än att jag har en stor fest. Nu kan man ju inte åka så långt, men det blir nog en vända upp till fjällen några dagar. Det ska bli skönt.”

Styrka: ”Åh, vad svårt, men jag är nyfiken och positiv och jag är en problemlösare.”

Svaghet: ”Jag har inte så stort tålamod. Jag skulle nog behöva jobba på det men samtidigt tänker jag att det är en styrka också.”

Senast sedda film: ”Senast såg jag och sonen 'Pirates of the Caribbean'. Annars går jag gärna på musikaler med familjen. En jag verkligen gillade var 'Rock of ages' som vi såg i New York. Den var väldigt bra.”

Favoritmiddag: ”Går jag ut brukar jag helst välja fisk och till det tar jag ett glas vitt vin.”