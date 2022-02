I George Crumbs musik möttes världen

När David Bowie 2003 i tidningen Variety ombads att lista de 25 album som betytt mest för honom överraskade han med att gå långt utanför populärmusiken. Och berättade om det album som han hade köpt i New York trettio år tidigare: ”Förmodligen ett av de få konsertstycken som inspirerats av Vietnamkriget. Första gången jag hörde det var under min mörkaste period i mitten av 70-talet och det skrämde skiten ur mig. (...) Det lät som ett verk av djävulen själv.”

Verket som Bowie syftade på var ”Black Angels” från 1970 av den amerikanske tonsättaren George Crumb. Och är skrivet för elektrifierad stråkkvartett, tam tam-gong, maracas och vattenglas. Samt röster som uttalar olyckstalet ”tretton” på flera olika språk.

Dess surrealistiskt vilda och skrämmande klanger, som även innehåller citat av Franz Schuberts stråkkvartett ”Döden och flickan”, kom även snart att attrahera William Friedkin som använde en sats ur verket i soundtracket till sin skräckfilm ”Exorcisten” från 1973.

För Crumb själv var dock den viktigaste impulsen till komponerandet av ”Black Angels” de tv-bilder som visade svärmar av attackhelikoptrar som spred död och förödelse i Vietnam. Samma groteska och insektsliknande vapen som Francis Ford Coppola senare använde 1979 som en symbol för den mest omänskliga terror i sin film ”Apocalypse now”, fast då till ljudet av Richard Wagners ”Valkyrieritten”.

Få tonsättare har väl hamnat så rätt i tiden som Crumb med ”Black Angels”. Det verket var också den direkta anledningen till bildandet av den världsberömda amerikanska Kronoskvartetten och deras visioner om nya sätt att använda sig av en stråkkvartett. Och spreds till Europa, bland annat av årets Polarprisvinnare Ensemble intercontemporain, där det också blev föremål för ett otal koreo­grafier.

Crumbs musik hade redan på 60-talet något påfallande sceniskt över sig, en rituell kvalitet som hade länkar till det som hände inom dans och performance, framför allt i de avantgardistiska kretsarna i New York.

Men Crumbs uppväxt var allt annat än urbant turbulent och utmanande. Född 1929 i Charleston, West Virginia, där floderna Elk och Kawanah möts och sätter pulsen, präglades han starkt av naturen och dess ljud. Och av den lantliga country­musikens toner från banjo, mandolin, munspel och bottleneck-gitarr samt från en såg spelad med en stråke.

Det var för honom magisk ljudvärld som han återvände till som tonsättare på 60-talet, fast då i kombination med tibetanska och japanska klanger. Vilket korresponderade med den andalusiske poeten Federico Garcia Lorca vars diktning var en av hans livs främsta inspirationskällor – galet surrealistisk men lodad i en uråldrig landsbygd.

Som utbildad tonsättare blev han en av förgrundsfigurerna i den amerikanska generation som på 60-talet gjorde uppror mot de då rådande modernistiska och europeiskt färgade idealen. Och föregick postmodernismen med en musik som blandade stilar och uttryck från olika epoker och från olika delar av världen i djärvt klingande kollage. En tidig form av ”världsmusik”.

Floderna hade, som sagt, präglat Crumb sedan barnsben. Och 1968 erhöll han Pulitzerpriset för orkestersviten ”Echoes of time and the river”. Men också haven blev en del i hans musikaliska ekosystem när han kom att fascineras av knölvalarna och deras sång. I ”Vox balaenae” för el-flöjt, cello och preparerat piano från 1971, som blev ett av de första och mest betydande musikverken för den växande miljörörelsen, sjunger sig världshavens väldiga vandrare genom årmiljonerna.