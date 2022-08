Jacob Lundström: Anne Heches uppgång och fall blir en berättelse om homofobi i Hollywood

För någon vars stjärnstatus dalade tidigt har Anne Heche en inte oäven filmografi.

Tiden innan den dödliga bilolyckan i Los Angeles den 5 augusti gjorde den 53-åriga skådespelaren visserligen en och annan B-film, men i en tillbakablick på hennes karriär finns det annat som sticker ut. Inte minst en vaken men oroande blick och repliksnabb närvaro. Liksom genomborrande, men ibland oklart om det gällde omgivningen eller henne själv.

I familjedramat ”Birth” (2004) gör Heche en liten men förhäxande insats som försmådd älskarinna, och är minst lika strålande som Nicole Kidman. Och hon kom till sin rätt i den både olustiga och under­hållande rollen som seriemördarens mamma i ”My friend ­Dahmer” (2017).

Samtidigt var det något helt annat än Hollywood­filmerna i slutet av 1990-talet. Så även om det vore orättvist att säga att Anne Heche försvann från radarn, rörde hon sig oftare i dess utkanter. Vad var det som hände?

Som tonåring hade Heche frigjort sig från sin kristna familj och fått en roll i långköraren ”Another world”. Hennes prestation i såpoperan öppnade dörren för en filmkarriär med alltmer profilerade uppgifter. Det kommersiella genombrottet, liksom vändpunkten, kom 1997. Då medverkade hon i gangsterfilmen ”Donnie Brasco”, den politiska satiren ”Wag the dog”, katastrof­rullen ”Volcano” och slashersuccén ”Jag vet vad du gjorde förra sommaren”.

Samtidigt började hon dejta komikern Ellen DeGeneres. Att den häftiga uppståndelsen kring deras förhållande påverkade hennes karriär är uppenbart – lesbisk kärlek ansågs vara dålig för businessen.

Anne Heches uppgång och fall blir därför en berättelse om homofobi i Hollywood. Eller inte minst om ett ängsligt Hollywood som anpassar sig till en heteronormativ omvärld. När relationen med DeGeneres blivit offentlig förlorade Heche således sin attraktionskraft som kvinnlig filmstjärna. ”The one that got away”, som herrmagasinet Esquire beskrev henne i en talande rubrik hösten 1997.

Just då filmade Heche det romantiska äventyret ”Sex dagar sju nätter”, hennes första huvudroll i en större Hollywoodproduktion. Det skulle också bli hennes sista, om man inte räknar ”Psycho” som även den hade premiär 1998.

När Gus Van Sant skulle göra en nyinspelning av Hitchcocks film gick den ikoniska rollen som Marion Crane till Heche. Inte för att hon, utöver den korklippta blonda frisyren, var alldeles porträttlik Janet Leigh. Och på vita duken kunde hennes uppenbarelse snarare föra tankarna till 1930-talets filmstjärnor: något mer skarpögda, självrådiga och ibland snurriga. Hon var långt ifrån banalt behagsjuk.

Det gjorde att Heche kunde munhuggas skickligt med Harrison Ford i ”Sex dagar sju nätter”. Där spelade hon Robin som jobbar på ett modemagasin på Manhattan, men under en semester i Polynesien blir strandad på en ö med en avig och sjavig pilot. Hon hinner ta minst en lugnande tablett och börja sjunga ”mayday, mayday” i radiosändaren medan planet skakar av åskovädret. Filmen blev en hyfsad framgång och – tack vare Heche – rätt charmig trots sitt utstuderade upplägg.

Sedan blev Heche enligt egen utsago svartlistad och fick knappt något Hollywooduppdrag på tio år. Under åren som följde skrev hon memoarboken ”Call me crazy” och sökte sig till andra sammanhang. Heche skrev och regisserade en del av HBO:s antologifilm ”Mitt liv mitt val 2”, om lesbiska liv i olika generationer, med Sharon Stone och Ellen DeGeneres i rollerna. På Broadway medverkade hon i ”Proof” och ”Twentieth century”.

En av karriärens senare höjdpunkter är den besinningslösa ”Catfight” (2016) – en blodigt rolig upp­görelse mellan forna vänner som passade Anne Heche (och Sandra Oh) perfekt. En film om avundsjuka och förlust, och om att slå sig fram som konstnär, en kamp som ibland är på liv och död.