Det kan hända att man lite skämtsamt och nedlåtande refererar till det alkoholfria alternativet som läskeblask.

Man kan vara trött på att släpa sig fram över samma gamla dammiga gator dag efter dag och längta sig bort. Det spelar ingen roll vart. Någonstans som inte är här. Långbortistan!

Man kan öppna en burk som stått lite för länge längst inne i kylskåpet och i kombination av äckel och förvåning utbrista ”ushiamej”.

Vi använder dagligen ord och uttryck utan att reflektera över deras ursprung. Det är ingen som har uppfunnit dem. Utom i de sällsynta fallen då någon faktiskt har det. Som just läskeblask, Långtbortistan och uschiamej. De uttrycken vet vi faktiskt vem som såg till att de vävdes in i vårt vardagliga språk. Det var Maibrit Westrin som, tillsammans med sin man Per Anders, översatte serierna i Kalle Anka & Co till svenska under nära 25 år.

Nu har Maibrit gått bort, 97 år gammal. Eftersom Kalle Anka & Co hade sin försäljningsmässiga guldålder just under de år hon arbetade med tidningen kan Maibrit ha varit en av landets genom tiderna mest lästa översättare.

Maibrits arbete med Kalle Anka publicerades under signaturen P A Westrin, efter maken Per Anders, även om de jobbade tillsammans. Varför signatur? 1954 slog boken ”Seduction of the innocent” av psykiatern Fredric Wertham, där han kopplade samman serietidningar med ungdomsbrottslighet, ned som en bomb i den amerikanska seriebranschen. Det ledde till att den allmänna opinionen kring serier blev såpass negativ att utgivare i panik inrättade ett eget censur­organ, Comics code authority, som alla som ville tillgodogöra sig vettig distribution var tvungna att underkasta sig.

De flesta var överens om att serier i bästa fall var billigt kommersiellt skräp och i värsta fall något direkt skadligt.

Här i Sverige lyfte 1954 psykiatrikern, forskaren och stridbare debattören Nils Bejerot de flesta av dessa teorier rakt av till sin bok ”Barn – Serier – Samhälle”. Även om Bejerots bok inte hade samma våldsamma genomslag här som Werthams i USA var det här ändå en tid då de flesta var överens om att serier i bästa fall var billigt kommersiellt skräp och i värsta fall något direkt skadligt. Med andra ord var det inte helt riskfritt att arbeta med serietidningar i en sådan miljö. Maibrit var helt enkelt orolig att hennes akademiska karriär skulle skadas.

När hon började översätta Kalle Anka arbetade hon som lärarvikarie och utbildade sig till universitetslärare i franska. Därför kändes det förmodligen tryggt att gömma sig bakom en manlig signatur. I tidningen framhölls med jämna mellanrum att översättningen var gjord av ”universitetslektorn, fil lic P A Westrin, själv framstående psykolog och pedagog” för att blidka skeptiska föräldrar och lärare.

Maibrits karriär påverkades aldrig negativt. Trots allt var Kalle Anka & Co en folkkär tidning som inte bara lästes av barn.

Att kalla makarna Westrins arbete enbart för översättning är inte hela sanningen. I många fall skrev de i princip manus till serierna. Disneyproduktionen var licensierad till flera olika länder och ofta kom materialet på språk som Maibrit och Per Anders inte behärskade. Då gissade de sig till vad som hände och vad som sades. Efter att ha jobbat länge med karaktärerna så visste de vad Kalle Anka eller Musse Pigg skulle säga vid varje givet tillfälle.

Det gällde också att anpassa materialet till svenska förhållanden. I Amerika kunde man visa hur Kalle Anka blev berusad på mousserande vin. Det gick inte an här. Vinet fick bli ”läskeblask” i stället.

Mellan 1957 och 1981 satte Maibrit Westrin sin prägel inte bara på Kalle Anka utan i viss mån hela svenska språket.