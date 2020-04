Konsthistorikern får Stockholms hus att tala

Det är mycket som är uppochned för tillfället, av kända skäl.

– Vi har ju åldern inne, min man och jag, och jag ser en stor oro omkring mig. Det finns en undergångsstämning över det hela, men själva är vi rätt lugna.

Hemma hos författaren och konsthistorikern Ann Katrin Pihl Atmer och hennes, tillika författande, make Per I Gedin är det inte enbart covid-19 som rör till det. Hela hemmet på Tysta gatan på Östermalm ska gås igenom, tas ställning till, packas ned, eller lämnas vidare till något museum som möjligen vill ta emot det. Vi återkommer till det.

Slänga är det dock inte tal om för en konsthistoriker. Därför ska varje fotografi, skiss och ritning i hennes stora arkiv, både det privata och det yrkesmässiga, gås igenom.

– Det har varit en resa i det förgångna, en sorts summering. Nu när vi ställs inför obegripliga fakta är det intressant att se tillbaka på sitt eget liv.

Ann Katrin Pihl Atmer sitter på en kulturskatt efter sitt mångåriga arbete med böcker om gamla sommarnöjen i Skärgården, den 4,2 kilo tunga boken om Stockholms stadshus och dess arkitekt Ragnar Östberg samt om innerstadens byggnader, dess upphovspersoner och, i vissa fall, intressanta personer som bott där, hög som låg.

I höstas kom hennes bok om den näst äldsta stadsdelen, Södermalm. Just nu är hon mitt uppe i boken om sin egen stadsdel, där hon bott som barn och i nästan hela sitt liv förutom några år i Djursholm och ett par i Zürich – Östermalm.

– Södermalm är väldigt intressant med sin blandning av de riktigt gamla små husen, stugorna som i dag är reservat, blandat med hyres­hus från början av förra sek­let, industrier, kyrkor, fattighus, kolonilotter, grönområden och nya byggnader.

– Östermalm är en mer homogen stadsdel vad gäller bebyggelse, men även här fanns förr en social skiktning. I dag är det mest människor med stora förmögenheter som bor här.

– Det är mycket mer vitalt på Södermalm. Om jag hade varit yngre så hade jag nog valt att bo där. Östermalm är en ganska tråkig stadsdel på många sätt, men det är ju min by. Som liten åkte jag skridskor på Karlaplan.

Ann Katrin Pihl Atmer föddes sex dagar innan de tyska nazisterna ockuperade Norge och Danmark i april 1940. Hennes mormor var danska så oron för krig var stark, men biltrafiken utgjorde inget hot för barnen på Breitenfeldsgatan på Östermalm. Då kunde de hoppa hage på gatan. I dag står lyxiga suvar på rad.

– När jag var barn var stadsdelen mer sammansatt. Bara i vårt kvarter fanns det fyra mjölkaffärer. I dag finns det ingen. Men vi har det väldigt trevligt på vår lilla gata, många har precis som jag vuxit upp här och det händer att vi bjuder varandra på ett glas vin.

Jag har alltid varit väldigt intresserad av psykoanalys, att tränga under ytan.

Hon och maken flyttar bara runt hörnet, till ett jugendhus ritat av Hagström och Ekman på Narva­vägen. I närheten ligger en av stadens kulturinstitutioner, om man kan säga så, grillbaren och kvarterskrogen Cassi som öppnade 1954 och som drivits av familjen Fitoussy sedan 1970, enligt samma koncept och med ”samma” inredning.

– Cassi var min första krog och jag och min man går ofta dit på söndagarna tillsammans med hans barn och barnbarn.

Under sitt yrkesliv har Ann Katrin Pihl Atmer arbetat som forskare på Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet och som intendent på Arkdes, innan museet flyttade in i Moderna museet. Under några år under 90-talet utbildade hon sig på C G Jung-institutet i Küsnacht i Zürich.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av psykoanalys, att tränga under ytan. Vad finns det där? Hur hänger det ihop? Vad är det som gjort oss till de människor vi är?

Kanske hänger lusten att tränga under ytan ihop med hennes historiska intresse för hus.

– Ja, hus rymmer ju allt möjligt, och vi kan se oss själva som hus. Även om hus är väldigt konkreta så avspeglar de också samhället och är uttryck för oss själva.

På fritiden har hon gärna åkt långfärdsskridskor, även om det var fyra år sedan senast. Och så vandrar hon och maken i de schweiziska alperna.

– Det är brant som attan, men det är så vackert. Numera går vi med två käppar, de är sköna att ha i uppförsbackarna. Det finns bra restauranger men vill man vara helt oberoende så tar man med sig en smörgås.

En helt annan sorts vandring har hon ägnat sig åt sedan 1974, i Padjelanta i Lappland. I den fjällvärlden är det ödemark.

– Där får man ta med sig maten själv och så vandrar man mellan stugor. Det är helt underbart att rensa själen och stärka sinnet med en fjällvandring, det kan jag rekommendera.

Det där med att museerna inte vill ta emot kulturhistoriska dokument, då? Kanske har de fullt i sina arkiv? Ann Katrin Pihl Atmer tror snarare att det beror på ointresse för historia.

– Jag tror inte att man är så historiskt intresserad, faktiskt. Det är mycket konstigt. Nordiska museet har stängt för nyförvärv. Arkdes har dock tagit emot lite ritningar och Stockholms länsmuseum har tagit emot en massa bilder.

– Men kanske kan tragedin med covid-19 göra att det blir ett nytt intresse för kulturarvet.