Martin Nyström: I Stefan Nilssons rymder är det tystare

I samband med att Ingmar Bergman arbetade med sin självbiografiska bok ”Laterna magica” sökte han efter ett fotografi på sina föräldrar från den tiden då de var lyckliga tillsammans. Men han hittade inget, vilket ledde till att han skrev den roman som blev manuset till Bille Augusts film ”Den goda viljan” från 1992.

När Stefan Nilsson komponerar sin musik till denna film är det just det sökande han fångar. Det ledande temat som spelas på piano, ackompanjerat av liggande stråkar, trevar sig fram ton för ton och vill inte helt komma till ro. Inte förrän i slutet av filmen då musiken landar med en underskönt vacker och klassiskt kadenserande melodi som har en viss likhet med den andra satsen i Mozarts pianokonsert nr 23 i A-dur. Denna glest och luftigt klingande musik i ”Den goda viljan”, som lämnar plats för det outtalade och underliggande med sin poetiska lyster, ser jag som Stefan Nilssons allra största stund som filmmusikkompositör. Hur kom han dit?

Drygt 20 år gammal i fusiongruppen Kornet i mitten av 70-talet tog han säkert intryck av pianister som Keith Jarrett och Chic Corea (tänk på den förres ”My song” eller den senares ”Where have i known you before”). Att han hade denna ådra i sig visade han i en rad sidoprojekt och i temat till ”Lotta på Bråkmakargatan” som kunde vara en stiliserad lek med blues à la Duke Ellington.

Med tiden är det en svensk eller nordisk ton som gör sig alltmer gällande i Stefan Nilssons musik.

Men med tiden är det en svensk eller nordisk ton som gör sig alltmer gällande i Stefan Nilssons musik. Man anar en växande inspiration från det folkligt avskalade och naturnära i sådant som Wilhelm Peterson-Bergers ”Frösöblomster”, Carl Nielsens ”När dimman lättar” och Jan Johanssons ”Jazz på svenska”. Den sistnämnda ur vilket tv-serien ”Hem till byn” hämtade sitt ledmotiv – ”Berg-Kirstis polska”.

När Stefan Nilsson debuterar 1981 med musiken till Gunnel Lindbloms film ”Sally och friheten” är Björn Isfält den tongivande filmmusikskaparen i Sverige efter sitt genombrott med Roy Anderssons ”En kärlekshistoria” 1970. En ställning som denne ytterligare förstärker under 80-talet och början av 90-talet med sin musik till ”Bröderna Lejonhjärta”, ”Ronja Rövardotter” och ”Änglagård”.

Då Isfält insjuknar 1996 och måste tacka nej till tv-serien ”Skärgårdsdoktorn” går budet till Stefan Nilsson som vid det laget inte bara hade gjort musiken till ”Den goda viljan” utan till de fyra Martin Beck-filmerna (med Gösta Ekman), ”Juloratoriet” och ”Jerusalem”. En känslig och personligt färgad filmmusik vars ton kan påminna något om Isfälts men som inte alls är lika sagoaktigt förtrollande. I Stefan Nilssons rymder är det tystare. Och det är mot den tystnaden som det klingande avtecknar sig. Det är därför hans musik kan vara så fåordigt sparsam och ändå så uttrycksfullt glittrande, som just i ”Skärgårdsdoktorn”, vars ledmotiv tillhör den svenska tv-historiens mest älskade.

Att Stefan Nilsson även var en låtskrivare av rang, i samma liga som Benny Andersson, visade han i Kay Pollaks ”Så som i himmelen” från 2004 där Helen Sjöholm lyfte ”Gabriellas sång” till att bli en svensk evergreen. En bedrift som han, av en tillfällighet, kom att upprepa 2013 i ”Jubelsången” då han gjorde en underbart framforsande melodi till en dikt som han fått efter en konsert av en lärarinna från Kalix, från det Norrbotten där han var född och hade växt upp. Det är en låt som brusar av kärlek till livet:

Himlar som lyser som eld under natten

och gyllene dagar som skiftar i blått.

Barfota står jag i älvens strömmar

nynnar en bortglömd sång utan ord.