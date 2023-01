Mattias Dahlström: Finsmakarna gav Doris Svensson en andra chans

Under stora delar av 60-talet hade Doris Svensson varit tonårig sångerska i band och grupper som The Strangers, Weeds och Plums. Efter att hon inlett en solokarriär hade hon 1969 släppt debutalbumet ”Svenssons Doris”, där hälften av låtarna var på svenska, hälften på engelska, vilket åtminstone i efterhand framstod som lite veligt. Som att varken hon själv eller skivbolaget riktigt visste vad man ville med det.

Skivbolaget gav Doris mer eller mindre fria händer och som tack för förtroendet skapade hon en skiva som suddade ut gränserna mellan pop, soul och vokaljazz

23 år gammal satsade Doris – på scen och skiva använde hon inte sitt efternamn – därför allt på ett kort. Uppföljaren till solodebuten, utgiven bara året senare, var ett gigantiskt steg framåt. Skivbolaget gav Doris mer eller mindre fria händer och som tack för förtroendet skapade hon en skiva som suddade ut gränserna mellan pop, soul och vokaljazz. Med Berndt Egerbladh som kapellmästare och bollplank, och några av Sveriges skickligaste musiker i bandet, hade ”Did you give the world some love today baby” alla förutsättningar att bli en omedelbar svensk klassiker.

Det fanns bara ett problem – ingen förstod det. Då.

Trots Doris satsning, trots att hon sjöng både själfullt och ljuvligt poppigt, trots alla goda förutsättningar, så blev ”Did you give the world some love today baby” inte någon framgång. Tvärtom. Trots ett par fina recensioner hade den svårt att hitta lyssnare. Doris flyttade tillbaka hem till Göteborg från Stockholm, där hon hade spelat in albumet. Under resten av decenniet uppträdde hon med dansbandet Noll 31. Därefter började hon arbeta som sjuksköterska och lade artistkarriären på hyllan.

Sedan hände något. Decennier senare och inte sällan i andra delar av världen, framför allt på de brittiska öarna, upptäcktes och älskades plötsligt skivan. Hippa diskjockeyer spelade den, reklammakare tonsatte filmer med den, skivan återutgavs och hittade ännu fler nya lyssnare.

När Doris Svensson dog den femtonde januari, efter en tids sjukdom, var det därför så rörande att läsa hyllningarna till den sjuttiofemåriga sångerskan i sociala medier-konton tillägnade skivsamlare, popkonnässörer och djupgrävande retroskivbolag från hela världen. Doris var ju deras artist, hennes album ”Did you give the world some loving today, baby” var deras skiva. Det var finsmakares förtjänst att den fick en andra chans efter att den svenska publiken mottagit den med en axelryckning.

Till slut fick albumet sitt erkännande också på hemmaplan. När musiktidningen Sonic 2013 listade tidernas bästa svenska album kom ”Did you give the world some loving today baby” på 49:e plats. Före till exempel Lisa Nilssons ”Himlen runt hörnet”, Lykke Lis ”Wounded rhymes” och Eva Dahlgrens ”En blekt blondins hjärta”. Före skivor med Ulf Lundell, Svante Thuresson, The Hives, Petter, Magnus Uggla och Kaah.

Jag intervjuade henne till det numret, vid ett undanskymt bord i ett anonymt kedjekafé på Centralstationen i Göteborg. 43 år efter att skivan släpptes pratade Doris om hur glad hon var över att hon hade vågat göra ”Did you give the world some love today baby” på sitt sätt, på hennes egna villkor. Medan kaffet kallnade berättade hon om den stolthet hon känt genom alla år över sitt oförtjänt bortglömda mästerverk och hur kul det var att höra hur nya generationer upptäckte skivan.

Tiden gav henne rätt.