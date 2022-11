Mia Holmgren: Ela Bhatt gav Indiens fattiga kvinnor en röst

Ela Bhatt, eller Elaben som hon kallades, avled i sin hemstad Ahmedabad i den indiska delstaten Gujarat den 2 november. På kvällen samlades tusentals kvinnor utanför hennes bostad. För att hylla henne sjöng de ”We shall overcome” med text på det lokala språket. Sången har varit signaturmelodin för fackföreningen Sewa som Ela Bhatt grundade för 50 år sedan.

När det gäller Ela Bhatts liv och gärning är det oundvikligt att göra jämförelser med Mahatma Gandhi. Hon var liksom han jurist och både Gandhi och Bhatt ägnade sina liv åt att med fredliga medel förbättra förutsättningarna för många miljoner människor.

Ela Bhatt började arbeta åt fackföreningen TLA, som organiserade textilarbetare och vars stadgar skrivits av Mahatma Gandhi några årtionden tidigare. Hon blev berörd av mötet med kvinnor som arbetade hårt men utan skyddsnät i den inofficiella sektorn, bland annat som grönsaksförsäljare och sömmerskor. 80 procent av Indiens kvinnor var ekonomiskt aktiva, men stod utanför lagstiftningen. Ela Bhatt insåg att dessa kvinnor behövde en organisation som tog hand om deras intressen

Därför grundade hon 1972 fackföreningen Sewa (Self employed women’s ­association) och sju år senare en kooperativ bank där kvinnorna kunde sätta in pengar och ansöka om mikrolån för att till exempel kunna köpa en symaskin. Tidigare hade kvinnorna inte haft möjlighet att öppna bankkonton, eftersom de ofta saknade personbevis och andra handlingar som behövdes. Det var inte ovanligt att familjemedlemmar stal pengarna eller att råttor åt upp sedlar som förvarades i hemmet. När kvinnorna behövde låna pengar fick de betala tillbaka med ockerränta.

Ela Bhatt beskrev själv Sewa som en fackförening för att i första hand ge kvinnorna en röst.

”De fattiga behöver inte välgörenhet, de behöver en mekanism för att ta sig ur den onda cirkeln av fattigdom och sårbarhet”, var en av Elabens principer.

”Vilka är ryggraden i varje ekonomi i Indien? Det är de fattiga! Ändå betraktas de inte som arbetare i landets statistik. De beskrivs som arbetslösa”, var ett annat känt uttalande.

Sewa kom att organisera kvinnor i olika yrken som annars skulle ha varit åtskilda av kastsystemet och religion. Rörelsen spred sig snabbt från Gujarat till andra delar av Indien. I dag har organisationen mer än två miljoner medlemmar i 18 delstater och syskonorganisationer utomlands. I Indien är Sewa den i särklass största fackföreningen för kvinnor.

För Sewa var det en stor framgång när man på 1980-talet släpptes in i den internationella arbetarorganisationen ILO. 2014 klubbade den indiska regeringen igenom lagstiftning som gav arbetare i den inofficiella sektorn ökade rättigheter.

Ela Bhatt har hyllats som en förebild när det gäller att stärka kvinnors rättigheter, bland annat av Hillary Clinton som kallar henne för sin ”personliga hjälte”.

Sewa-grundaren har tagit emot en lång rad utmärkelser, däribland svenska Right Livelihood Award, och hon har var rådgivare åt Världsbanken. Hon var också medlem i gruppen The Elders, bildad av Nelson Mandela. The Elders är en internationell oberoende grupp av globala ledare som arbetar för fred och mänskliga rättigheter.

Liksom Mahatma Gandhi var Ela Bhatt övertygad om att enkelhet är en dygd som kan lösa de flesta av världens problem. Hon bodde i ett spartanskt hus i Ahmedabad, med barnbarnens teckningar som enda prydnad på väggarna.