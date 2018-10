Minnesord: Bosse G Gabrielsson

Bosse växte upp i Sundsvall. Pappan spelade dragspel och Bosse fick lov att prova det som för en ung grabb var ett stort instrument. Han fick också en lådkamera.

Som ung i Stockholm, och innan han ännu gjort sitt yrkesval, fick han en dag se några fotografier av Christer Strömholm och insåg att det var fotograf han ville bli. Bosse tog med sig några egna foton till Christer Strömholms fotoskola. Alla platser var redan fyllda men Christer Strömholm insåg Bosses potential och lät honom börja. Som utexaminerad fick han tjänst som fotograf på Etnografiska museet i Stockholm.

Där utvecklade Bosse fotografering av föremål för utställningar och tryckta publikationer som framhävde föremålens form, färger och detaljer. Det krävde att sätta ljuset rätt. Han stod för all fotografering i katalogen som ingick i en stor utställning om Sven Hedins verk och samlingar 1988 i Japan. Hans känsla för materialet hade befästs under den expedition som han tillsammans med bland andra museets Asienintendent Bo Sommarström 1987 hade företagit i Tibet. Under resan kunde han med sina kameror dokumentera ett just öppnat Tibet, något få ännu kunnat göra.

Tillsammans med museets Afrikaintendent Björn Ranung, började Bosse spela munspel. År 1998 spelade han upp för Zornjuryn och fick riksspelmansmärket i silver. Samma år bildade han munspelsföreningen Harmonika och blev medlem i flera spelmansgillen, bland annat Sörmlands spelmansförbund vars ordförande han även var under ett par år. Tillsammans med de två övriga riksspelmännen på munspel, John Erik Hammarberg och Gunnar Nordlinder, gav Bosse ut skivan ”Munväder”.

Att spela munspel var utan tvekan Bosses starkaste passion och intresse och under hans tid som spelman fick han uppleva att munspelet, som av många länge betraktats som ett leksaksinstrument, kom att bli ett etablerat instrument inom folkmusiken.