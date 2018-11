Minnesord: Carl J Nordén

Calle utbildade sig i nationalekonomi och kastades rakt in i hetluften på finansdepartementet där han under många långa kvällar under 90-talskrisen bidrog till att sanera statsfinanserna. Han arbetade med tiden på flera andra betydelsefulla institutioner för samhällsekonomisk analys: Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Sveriges kommuner och landsting samt inom utredningsväsendet. Med sin breda kompetens kunde Calle, som få, fånga väsentligheterna i olika makroekonomiska scenarier och samtidigt vara expert på statsbudgetens alla detaljer.

Calle tyckte mycket om sitt arbete och han tyckte om att arbeta. Det var inte ovanligt att man hittade honom på kontoret långt efter att kollegorna hade gått hem. Då satt han gärna tillbakalutad i skrivbordsstolen en bit ifrån skrivbordet med tangentbordet i knät. Han kunde alla kortkommandon för att använda Aremos, ett program för tidsserieanalys, utan datormusen. Om det var riktigt sent på kvällen hade han öppnat alla fönster och satt med en cigarett i mungipan. På den här tiden var det sedan länge rökförbud på kontoret.

Som medarbetare och chef var Calle stöttande när det behövdes, kritiskt genomskådande när det var befogat, entusiasmerande men också krävande. Han var alltid intresserad av att ta till sig av andras klokskap. Man gick till Calle för att testa nya idéer eftersom han var öppen för nya sätt att tänka. Samtidigt visste man att det område han hade ansvar för var i trygga händer. Drivkraften att ta fram kunskap och bra beslutsunderlag för regering och riksdag beskrev han själv träffande som att det gällde att förse dem med den kunskap de själva inte visste att de behövde.

Han var en mycket lojal person, framför allt mot sin nära omgivning. Familjen, kollegor, medarbetare, chefer, arbetsuppgifter. Samtidigt var han uppfriskande upprorisk mot normer av alla de slag. Vi minns gärna Calle när han far fram i sin Jaguar i British racing green med patinerade skinnsäten. Alltid i välsittande kostym, gärna med väst och dyra svarta skor kryddat med en utmanande slips. Han körde i innerfilen på E4:an för där var det mindre trafik än i ytterfilen och då kunde han trycka på lite extra. För Calle var det roligare när det gick fort.