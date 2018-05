Minnesord: Dag Brunnander

Plötsligt är han borta. Vår vän Dag, som alltid funnits där för oss; vännerna, Elisabeth och barnen. En liten förkylning fick drömresan att bli något helt annat. Ingen hoppar väl av helIkopterskidåkning i Kanada bara för att man känner sig lite krasslig.

Dag var ständigt närvarande i livet. Alla fick hans fullständiga uppmärksamhet, oavsett om man var en gammal vän, kollega eller ny bekantskap. Allra mest fick hans älskade fru Elisabeth och dotter Ebba. Dags kärlek till Elisabeth var från första stund starkare än allt. Kärleken växte genom livet och förblev stark under Elisabeths sjukdom. Dag skötte om Elisabeth i hemmet samtidigt som han tog hand om dottern Ebba, och såg henne växa upp. När Elisabeth inte längre kunde vårdas hemma fortsatte Dags omsorger för henne. Han tog med Elisabeth på utflykter och de reste och besökte vänner tillsammans.

Dag hade då förhoppningar om att kunna ägna sig ännu mer åt Ebba. Men önskningen infriades bara under några få månader, innan hans alltför tidiga bortgång.

Som vän till Dag möttes man alltid av ett mjukt leende. De som hade turen att råka honom fick alltid uppmärksamhet och äkta intresse. Att för första gången möta Dag medförde en känsla av att ha känt honom länge, kanske hela livet. Vännerna inkluderades i alla hans intressen, som golf, skidor eller motorsport. Hade Dag lust att göra något fanns alltid plats och biljetter till alla. Han var den som förde samman kamraterna för aktiviteter som skapar minnen och får vänskaper att leva. Otaliga är de gånger han har hjälpt vänner och släktingar.

Vårt djupa deltagande i Elisabeths, Ebbas, Annas och Martins djupa sorg.

Dag, wish you were here.