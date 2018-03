Minnesord: Hubert de Givenchy – den sista utövaren av klassisk haute couture

Hubert de Givenchy tröttnade aldrig på att berätta historien om hur han gick med på att ta emot skådespelerskan Hepburn mitt i den intensiva slutfasen av sin andra kollektion – i tron att det var Katharine Hepburn han fått äran att klä. När den då ännu okända Audrey Hepburn dök upp och han insåg sitt misstag erbjöd han henne motvilligt att titta igenom föregående säsongs kollektion för att se om hon kunde hitta något som passade. Hon valde bland annat ut en underskön vit aftonklänning med svarta blombroderier som hon bär i filmen ”Sabrina”. Det blev början på ett nära samarbete och en vänskap som varade till Audrey Hepburns död.

Han klädde henne i en lång rad filmer, bland annat ”Funny face” och ”Breakfast at Tiffany’s” – där hon bär ett numera ikoniskt svart fodral i öppningsscenen.

Hubert de Givenchy brukar beskrivas som en diskret gentlemannadesigner och under sin drygt fyrtio år långa karriär kom han att bli den allra sista utövaren av traditionell haute couture.

Han bestämde sig redan som barn för en karriär i modevärlden. Efter att ha arbetat sig upp på Parismodehus som Jacques Fath och Elsa Schiaparelli öppnade han eget som 24-åring.

Han debuterade i februari 1952 och blev snabbt ett av de främsta namnen under haute couturens glansdagar, jämte Christian Dior och Cristobal Balenciaga – hans stora idol som med tiden också kom att bli en god vän och mentor.

Bettinablusen – en vit bomullsblus med ståkrage och böljande volangärmar som blev ett av Givenchys signaturplagg.

När han först gjorde entré på modescenen uppmärksammades han framför allt för sin ungdomliga fräschör. I Dagens Nyheter beskrevs han som ”härligt uppfriskande”.

Debutkollektionen blev en succé som hyllades världen över. Visningen öppnades av kändismannekängen Bettina Graziani som fick ge namn åt blusen hon bar. Bettinablusen – en vit bomullsblus med ståkrage och böljande volangärmar som blev ett av Givenchys signaturplagg.

Kollektionen byggde på uddaplagg som kunde mixas och matchas snarare än på hela looks. Materialen och snitten var enkla och ungdomliga och tilltalade tidens yngre trendsättare.

Förutom Audrey Hepburn fastnade både blivande presidentfrun Jacqueline Kennedy och blivande prinsessan Grace Kelly för den unge Givenchy, och följde honom sedan troget genom livet. Han lät kollektionerna mogna i takt med kunderna och kom med åren att stå för klassisk måttsydd elegans av en dignitet som numera sedan länge hör till en svunnen tid.

Hubert de Givenchy sålde 1988 det framgångsrika modehuset till lyxkonglomeratet LVMH. När han gick i pension 1995 valde LVMH i stället för att arbeta vidare på husets sofistikerade linje att satsa på raka motsatsen. Dåtidens unga, teatrala stjärna John Galliano anställdes som kreativ chef, i raskt takt följd av radikala designer som Alexander McQueen, Julien Macdonald och Riccardo Tisci – som alla mer eller mindre ignorerat grundarens estetiska arv.

Hubert de Givenchy undvek genom åren att kommentera utvecklingen – men undslapp sig vid något tillfälle att han led av att se sitt namn på ett modehus som kommit att stå för något helt annat än tidlös elegans.