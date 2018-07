Minnesord: Hubertus van Paschen

Hubbe var mångbegåvad med en stor humanistisk ådra. Med en närmast Leonard Cohensk aura i sin graciösa personlighet lämnar han ett stort hålrum efter sig.

Född i Haag lämnade han Holland för Sverige vid 20 års ålder, bildade familj, lärde sig tala svenska på några få månader och kompletterade svenskt gymnasium. Han läste matematik vid Stockholms universitet samtidigt som han jobbade som mentalskötare med ett intresse för psykiatri, avbröt matematikstudierna för nya studier på Karolinska institutet och blev så småningom kirurg.

Hubbe blev sedermera omtyckt chef på kolorektalsektionen på Södersjukhuset och de fina resultat man redovisade för patienter opererade för ändtarmscancer är fortfarande omtalade. I en livskris i början av 2000-talet lämnade Hubbe Sverige för Haag och blev snart forskningschef på Kendle International där man utförde läkemedelsprövningar. Hubbe uppfattade Sverige som sitt ”hem” och efter 10 år var han tillbaka, nu som expert på diagnos- och operationsklassifikationer på Socialstyrelsen.

Ur Hubbes stora begåvningsarsenal kan således nämnas läkare, kirurg och matematiker, vidare forskare, tvärflöjtspelare med närmast absolut gehör, dataprogrammerare, elektriker, rörmokare, urmakare, litteraturvetare, mäklare, lingvist och busschaufför. En sann renässansmänniska och en fantastisk samtalspartner.

Den lyhörda begåvning vi fick ta del av slog aldrig över i högmod och hos Hubbe fanns en djup respekt för alla medmänniskor - städare eller professor spelade ingen roll.

Det tog slut för tidigt, men Hubbes minne är ljuset. Som Leonard Cohen säger i ”Anthem”: ”There is a crack in everything. That’s how the lights gets in”.