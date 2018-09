Minnesord: Ingemar Sjödin

Ingemar Sjödin var ende sonen till lotsdirektören Lars Sjödin och hans hustru Margareta, familjen var under Ingemars tonår bosatt i Umeå. Kanske fanns förväntningar på att Ingemar skulle slå in på faderns bana och gå till sjöss, men ett brinnande teaterintresse tog överhanden. Ingemar var under många år en av de ledande i Umeå studentteater. Under några år tvekade Ingemar över sin framtida bana men till sist sökte han sig till Dramatiska institutets producentprogram.

Som praktikant efter avslutade studier fick Ingemar hand om Modellteatern, strax efteråt blev Ingemar engagerad vid Stockholms stadsteater, där han bland annat skrev ett succébetonat bidrag till en nyårsrevy. Han genomförde ett gästspel i New York med föreställningen ”Beteendelek”. Vistelsen i New York blev en upplevelse för livet.

Senare blev Ingmar färgrik producent vid Radioteatern, dit han headhuntades. Här kom han att producera sina stora uppsättningar, som Shakespeares krönikespel i tio delar, en bearbetad version av ”Röde Orm”, Strindbergs ”Svarta fanor”, Sven Delblancs ”Speranza”. Han kom att arbeta intimt med regissörer som Per Verner-Carlsson, Harald Stjerne, Anders Carlberg och framför allt med den nyss hädangångne nära vännen Christer Brosjö.

Ingemars hälsa stod honom dessvärre inte bi och efter en tids sjukdom, som så småningom tog hans liv, pensionerades han. Ingemar var också en lidelsefull resenär, kanske var Prag, Paris och Berlin de städer dit han helst återvände. Ingemar Sjödin var sina vänners vän, många följde från ungdomen och genom livet. Ingemar var alltid lika generös och omtänksam, lidelsefullt intresserad av litteratur, konst, foto och samtidshistoria; en ivrig samtalspartner och en polyhistor alltid lika stimulerande att diskutera med – oavsett om man delade hans åsikter eller inte.

Med andra ord, Ingemars bortgång har inneburit outsäglig sorg och en saknad som blir svår att bära för en lång rad släktingar, vänner och tidigare arbetskamrater.