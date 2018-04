Minnesord: Jan Aghed

Att vänskap och kärlek kan uppstå ur ogillande vet många. Jan Aghed och jag var antagonister som filmkritiker på 60- och 70-talet, han i Sydsvenskan, jag i Expressen. En gång rök vi ihop som ilskna valrossar på festivalen i Cannes. Kollegor lyckades avstyra ett handgemäng. Jan angrep alla svenska filmrecensenter, särskilt oss i kvällspressen och "Filmkrönikan" i tv. Han klagade oförtrutet. Vi kallade honom ”Arghed”.

Han ansåg sig bäst – och han var bäst också!

Men hans enastående gärning som filmkritiker har andra skrivit väl om.

Min vänskap med Jan Aghed uppstod som filmare. Han medarbetade ofta i radions kulturprogram, och jag råkade lyssna på hans seriösa serie om countrymusik och sydstatskultur. Varför inte en filmserie? Jan blev överrumplad av min idé och skrev ett programförslag som liknande en essä i BLM. TV2 tände, och vår filmexpedition till ”Countryland” kom i väg 1975.

Reseäventyret förde oss från Nashville över Appalacherna till New Orleans, där Jan med sin expertis hittat en countryforskare som på kvällarna spelade bluegrass i en bar. Han sjöng om mamma så Jan lipade.

Jan föreföll butter och brysk, men under tuffa jeansjackan bultade ett rött varmt hjärta, särskilt för hemvävd folkkultur på amerikanska. Han fällde omanligt tårar för mycket inom sektorn ”hjärta och smärta”.

En stekhet dag i Tennessee längtade vi till våra respektive skärgårdar. Vi fann en konstgjord sjö där bara svarta barn vågade gyttjebada. Jan var storsimmare, men här fick han trösta sig med tequila med salt i tumgreppet, så som hans idol, macho-regissören Sam Peckinpah, lärt honom. Han var full av motsättningar, själv menade han att Saltöuppväxten i Blekinge hade präglat honom.

Det blev tre filmer om countrykulturen. Två år senare gjorde vi om resan, nu till ”Den nya Södern”, med ytterligare tre filmer. Utan Jans know how om Dixielandet hade det inte blivit några alls. Med sin perfekt odlade amerikanska tog han sig in över allt och imponerade på Ku Klux Klan, Black Panthers och rasisten George Wallace i Alabama.

Vi blev de bästa kamrater. Jan hade en bister humor med sarkasmer jag gillade. Han öppnade sin ömsinta sida och medgav att hans barn var viktigare än filmkritik. I Atlanta, Georgia lärde han min lilla dotter gå.

Att hans sista år blev tysta och svåra är smärtsamt. Men han kunde skratta när jag i telefon gnolade Carter Familys "Keep on the sunny side".

Howdy, Jan!