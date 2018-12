Minnesord: Jan Ekstedt

Jan Ekstedt utbildade sig till neurolog i Uppsala och erhöll specialistkompetens 1973. Han var professor i neurologi vid Universitetssjukhuset i Umeå från 1977 och fram till pensioneringen 1996. Jan var känd över hela världen för sin metod att registrera aktiviteten i enskilda muskelfibrer vilket var viktigt för diagnostik av muskelsjukdomen myastenia gravis.

Jag samarbetade med Jan under informationskampanjen Hjärnåret 1999 och vill här berätta något om de många projekt som han initierade under året. Jan var generalsekreterare och jag var redaktör för Hjärnåret. Betydelsefulla insatser gjordes av Jans maka Elsi som var erfaren bibliotekarie. Hon såg till att biblioteken i Sverige fick kännedom om aktiviteterna under Hjärnåret. Jan och Elsi gjorde besök i Danmark och drog lärdom av deras erfarenheter eftersom de nyss hade arrangerat ett eget Hjärnår. Jan var mycket kreativ, han tog en rad initiativ och hade ett stort kontaktnät. Många är vi som smittades av hans stora entusiasm.

Hjärnåret hade som syfte att väcka intresse, sprida kunskap, stödja forskning och utveckling om hjärnan och nervsystemets sjukdomar. Arbetet över landet fördelades av Jan på regionansvariga och specialfunktionärer. HM Drottningen var högsta beskyddare i vårt land och bland andra World federation of neurology understödde verksamheten.

Hjärnåret 1999 invigdes under högtidliga former av HM Drottningen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jan var drivande och hade som inspiratör stor del i programutbudet. Publiken uppskattade mycket en originell teaterföreställning: Vetenskapsteatern/Klara Soppteaterns ”Ja hjärna” (!) som på ett pedagogiskt och humoristiskt sett förklarade komplicerade funktioner i ”vår fantastiska hjärna”. Riksmuseet arrangerade en stor interaktiv utställning på temat vilket väckte ett stort gensvar hos allmänheten med rekordhöga publiksiffror. Ett seminarium om hjärnan anordnades i Riksdagshuset.

Sammantaget initierades över 400 programpunkter under året!

Många verksamma inom neuro-området är tacksamma och imponerade över Jans idérikedom och förmåga att sprida kunskap om detta – även i dag – så viktiga forskningsområde: Hjärnan!