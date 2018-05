Minnesord: Karl Erik Gustafsson

Karl Erik Gustafsson föddes i Ljungby och studerade i Göteborg. Han blev docent i massmedieekonomi där 1975 och utsågs till professor i ämnet 1989. Han har lämnat avgörande bidrag till kännedomen om dagspress, veckopress och etermedier med en utblick mot situationen i världen i övrigt. Han har tjänstgjort utanför landets gränser, bland annat som gästprofessor i Paris. 1993–2003 var han international reader vid Swedish school of social sciences i Helsingfors.

Gustafsson var med i ledningen för arbetet på "Den svenska pressens historia". De fyra delarna om totalt 1.600 sidor förelåg 2000–2002. I anslutning därtill skapades skriftserien "Sylwan", totalt i 21 delar. Där återfinns "A history of the press in Sweden", där Gustafsson tillsammans med undertecknad över 370 sidor summerar den svenska presshistorien för en internationell publik (2010). Under 2005 fullbordade han tillsammans med andra forskare en 500-sidig historik över världens då äldsta fortfarande utgivna tidning, Post och Inrikes Tidningar.

2003 flyttade Gustafsson över sin verksamhet till Jönköping och fortsatte sin forskning som professor vid Media, management and transformation centre. Han summerade sitt uthålliga arbete att överblicka tidningarnas ekonomi i "Dagspressens ekonomi 1976–2010 "(2012).

Hans sista stora verk blev en inträngande biografin över Stig Fredriksson, "På Stigs tid. Familjen Hamrin & Jönköpings-Posten 1970–2007" (2016). Bland de många belöningarna kan nämnas Wahlgrenska priset (2001). 2011 utsågs han till hedersprofessor på Lomonosov University i Moskva och utmärktes med ”The Emma Award” av The European media management.

Karl Erik var enastående som forskare och talare, som pianist och vän. Den som under många år arbetat tillsammans med honom vill omvittna att samspelet fungerade så enastående lätt och glatt. Det är så han ska minnas.