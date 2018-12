Minnesord: Lars Wohlin

Samtidigt som Lars Wohlin tillträdde posten som chef för bolåneinstitutet Stadshypotek 1983 anställdes jag som hans sekreterare. Det skulle bli en intensiv arbetsperiod som väntade mig. Lars hade nyligen lämnat Riksbanken, vars chef han hade varit 1979–1982.

Lars var en dynamisk chef som arbetade extremt hårt. Stora förändringar i finanspolitiken gjorde att Stadshypotek behövde anpassas till de nya förhållandena. Lars var i högsta grad lämpad för detta arbete. Han genomdrev en rad åtgärder i snabb takt. Stadshypoteks författning moderniserades. En centralisering av verksamheten genomfördes trots starkt motstånd från flera hypoteksföreningar som fick se sitt inflytande minska. Arbetsklimatet blev tuffare. Allt Lars gjorde ledde fram till att Stadshypotek blev en modern organisation. Stadshypotek kom att bli marknadsledande.

Lars skapade nya former för in- och utlåning. En spännande tid var när den nya privatobligationen lanserades. Allmänhetens pengar strömmade in i mycket högre grad än vad man hade vågat hoppas på. Arbetstempot för de anställda ökade markant.

Tillfrågad när han haft tid att utforma privatobligationen svarade han rappt: ”Över Grönland.” Han hade flugit hem från en konferens i Japan.

När Lars lämnade Stadshypotek hade vi en avskedsfest för honom. Jag ordnade bland annat en hinderbana uppe i luften för honom. Den väckte bestörtning hos cheferna i ledningsgruppen. Jag visste dock att Lars var ovanligt stark och även vig. Han briljerade. Lars lämnade Stadshypotek 1996 och därmed upphörde även min anställning.

Vi hade haft ett tillitsfullt samarbete och fortsatte att ha kontakt under åren som följde. Det är med glädje jag tänker på de 13 år som jag var Lars sekreterare.

Mina tankar går till Lars hustru och till hans barn och barnbarn från hans tidigare äktenskap.