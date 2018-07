Minnesord: Louise Lundblad

Louise växte upp i Stockholm på Gärdet och började i Nya Elementar för flickor. Vi träffades första skoldagen i ettan och blev bästisar. Vi följdes åt under hela skoltiden och tog studentexamen tillsammans i samma skola. Vi sporrade varandra till att komma in på Karro och läsa medicin och det lyckades. Vi upplevde många roliga stunder under uppväxten. Louises far Gunnar var sportintresserad och lärde oss tidigt utförsåkning i Hagaparkens sluttningar och på Högdalstippen. Några svängar ner på träskidor med låga fästpunkter och sedan upp i backen med skidorna på axeln, pust och stön! Men vi lärde oss skidåkningens grunder.

Louise och jag älskade att sticka och sy kläder. Under gymnasietiden sydde vi var sin Chaneldräkt, Louise en rosa och jag en grön. Flärd stod högt i kurs. Många resor gjorde vi i vår ungdom, Bournemouth, Heidelberg, Menton och USA. Språkundervisning trodde våra föräldrar att vi sysslade med, men det blev mest bus och skratt. Efter avslutade studier på Karolinska institutet valde Louise att bli barnläkare, först som landstingsanställd och därefter drev hon en mycket omtyckt privat barnläkar-mottagning tillsammans med en kollega på Östermalm.

Louise rönte stor uppskattning för sin kompetens och närhet bland många föräldrar och deras barn. Louise och jag fortsatte med våra samtal också på det professionella planet. För snart tre år sedan berättade Louise om sin allvarliga sjukdom och vår vänskap fördjupades än mer, vi pratade om allt och jag är oerhört tacksam för den starka och långvariga vänskap vi delade. Saknaden är mycket stor efter Louise. Jag är glad att Louise fick uppleva sitt lilla älskade barnbarn Wilhelm och att hon under hela sitt vuxna liv fick ha sin käre Peter vid sin sida. Mina tankar går till Peter, Johan och Erik med familjer och mamma Britt.