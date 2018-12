Minnesord: Oscar Bernadotte af Wisborg

Greve Oscar “Oscis” Bernadotte af Wisborg, föddes den 12 juli 1921 inom en av ätten Bernadottes yngre grenar. Farfadern, prins Oscar Bernadotte, var andre son till Oscar II, men förlorade arvsrätten när han 1888 gifte sig med en icke-kunglig, hovfröken Ebba Munck af Fulkila.

Genom sin mamma, friherrinnan Marianne De Geer af Leufsta (senare omgift Wallenberg), ärvde Oscar Bernadotte fideikommisset Frötuna strax öster om Uppsala. Godset med dess 7.500 tunnland förvaltades länge av hans far, Carl Bernadotte, även efter att äktenskapet upplöstes 1935.

När Oscar Bernadotte slutade skolan våren 1940 planerade han att gå in i flygvapnet, men hans gamle farfar intervenerade: “Jag är ju den ende i familjen som är amiral. Kan du inte hellre gå in i flottan?” “Och den gången gjorde man ju som ens farfar sa, så jag gick in i flottan”, berättade sonsonen. Efter kriget gick han dock över till flygvapnet, blev navigatör och uppnådde kaptens grad.

Efter avslutad militär löpbana tog Oscar Bernadotte över Frötuna, som i dag drivs av sonen Carl. Han var hedersmedlem av Jägareförbundet Uppsala län, vars ordförande han var 1972–1991, och fungerade i början av 1980-talet även som Svenska Jägareförbundets ordförande.

Oscar Bernadotte var under många år ordförande i Djurgårdens IF:s fäktförening och förde vidare sin farfars engagemang inom Frälsningsarmén, dock utan uniform. Han var också ordförande för Margarethahemmet i Knivsta, grundad av prins Carl 1916. Oscar Bernadotte odlade ett stort intresse för sin släkts historia och var under åren 1963–1979 ledamot av Carl Johans-förbundets styrelse.