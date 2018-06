Minnesord: Per Ahlmark – en bråkstake i demokratins tjänst

”Mjukostar” brukade min vän Per Ahlmark beteckna de svenska politiker och opinionsbildare som var beredda att kompromissa om demokratiska värderingar och ”gullade” med kommunistiska diktaturer. Många kände igen sig i Per Ahlmarks skoningslösa kritik mot vänstervridningen i den svenska samhällsdebatten under hela 1970-talet och senare. Han skrev en rad tegelstenar – ”Vänster och tyranniet, det galna kvartsseklet” (1994), ”Det öppna såret” (1997) och ”Det är demokratin, dumbom!” (2004) – där han, som i en katalog (eller snarare som i ett brottsregister), räknade upp dem alla – demokratifientliga medlöpare – med exempel på deras mer eller mindre enfaldiga citat.

Han brännmärkte svenska försvarare av Arafats terrororganisation och av Iraks diktator Saddam Husseins blodiga regim i Irak. Han förde en oförsonlig kamp – i tidningar och rättssal – mot antisemitismen under en Israelkritisk täckmantel, både i Radio Islam och i Svenska kyrkan. Han hånade naiva svenska Albanien- och Nordkorea-resenärer, och kritiserade bristen på civilkurage hos teologer i Uppsala, som inte ville ta ställning eller till och med försvarade, Förintelseförnekare.

Han var långsint, tyckte många vilkas namn hamnat på Pers svarta listor. Att påstå sig ha ändrat sin åsikt om totalitarismen, efter Berlinmurens fall, dög inte för Per Ahlmark. Han krävde en handling, inte bara ord.

Han avskydde feghet och opportunism, särskilt om frågan berörde hatet mot det judiska folket; ett ställningstagande mot antisemitismen betecknade han som en av demokratins grundpelare. Per Ahlmark gjorde den tyske antinazisten och prästen Martin Niemöllers formulering – ”Det börjar med judarna men slutar inte med judarna, utan fortsätter alltid med andra” – till sin levnadsregel.

”Vår civilisation skulle gå under utan ständig kamp för vår civilisations värderingar”, skrev Per till mig i vår brevväxling ”Tala sanning till akten” (Brombergs, 1992, med förord av Torgny T Segerstedt).

Per fick många fiender i den svenska debatten, men också många vänner för livet; både övertygade liberaler och orubbliga demokrater av olika kulörer. Den sortens ”bråkstakar”, som Per var, är nödvändiga för att slå vakt om det demokratiska samhällets upprätthållande. Per var en grindvakt och en renhållningsarbetare som tidigare än några andra såg hotet från en växande antisemitism, kommunism, högerextremism och islamism – i Europa och Sverige.

Per var oftast pessimistisk om framtiden. Den enda gången han visade ett hopp om en fredlig utveckling i den palestinsk-israeliska konflikten var när Yassir Arafat och Yitzhak Rabin och Shimon Peres, i en direktsändning från Vita huset i Washington i september 1993, undertecknade Osloavtalet. Det innebar ett officiellt erkännande av staten Israel. Vi skålade med ett glas whisky på ett hotellrum i Göteborg och den gången såg jag Per gråta.

Annars var det bara mörker. I en intervju sa han: ”Efter juni 1982, då Israel gick in i södra Libanon, har en våg av antisemitiska artiklar, uttalanden och karikatyrer slagit in över Europas länder. Åter tycks det vara möjligt att kränka judar utan att kompromettera sig inför andra. Det går också an att i Sverige i dag jämföra Israel, den enda demokratin i Mellanöstern, med Nazityskland – och sen bli statsminister igen. Det är dåliga tecken. Antisemitismen har ju alltid varit ett angrepp på demokratiska värderingar och institutioner.” Detta skrevs för 34 år sedan.

Per var en av mina äldsta vänner i Sverige. Som vän var han lyssnande och lojal. Som politiker och debattör var han kompromisslös om frågor som berörde demokrati och mänskliga rättigheter. Och staten Israels existens.

Per hjälpte mig att förstå de demokratiska värderingar som låg till grund för det svenska samhälle vars motsats var den totalitära stat jag växte upp i.

Kampen för demokrati var Pers livsluft. Ändå sa han ofta att han skulle ha föredragit att skriva dikter. Men ”den som väljer poesin måste lämna politiken”, förklarade han i vår brevväxling. Under en kort period lämnade han också politiken och gav ut tre hyllade diktsamlingar.

Både hans stridslystna debattböcker och hans finstämda poesi lever kvar. Per har gjort sin plikt, må andra fortsätta hans dagsverke.